Ecco i nuovi Giochi della Gioventù, in 6.000 a Roma per la fase finale

Dal 26 al 29 maggio Roma accoglierà la fase finale Nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù: la più grande manifestazione sportiva scolastica d'Italia, che porterà nella Capitale studenti, insegnanti e accompagnatori provenienti da tutte le regioni del Paese. Quattro giorni di sport, gioco di squadra, spirito di gruppo, incontri con i campioni, attività educative e alti momenti istituzionali, con i giovani studenti-atleti che nel corso di tutto l’anno hanno gareggiato sul campo, vincendo le sfide nei rispettivi territori, si contenderanno il titolo di campioni nazionali.

Quattro giorni di eventi sportivi che coinvolgeranno sui campi complessivamente 6.000 persone: oltre 4.500 tra studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e 1.500 tra insegnanti, accompagnatori e docenti di sostegno, che arriveranno a Roma dopo aver primeggiato nelle fasi d’istituto, poi provinciali e infine regionali. Saranno 11 le discipline sportive nelle quali saranno impegnati: atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, rugby tag, badminton, nuoto, baskin, sitting volley e, a carattere dimostrativo, il pickleball. Sport antichi e nuovi, che raccontano l’essenza dei Giochi della Gioventù: un appuntamento che si rinnova e che guarda al futuro, coinvolgendo sempre più giovanissimi e con una scelta ancora più ampia di disciplina sportiva. Non è una tradizione ma una reinvenzione che quest’anno propone per la prima volta un format da grande evento internazionale, per fare il tifo e festeggiare i piccoli di oggi, che saranno i campioni di domani. L’evento è ideato e promosso in sinergia dal Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ed è realizzato da Sport e Salute, con il supporto del Ministero della Salute, del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, e del Ministro per le Disabilità, con il sostegno della 7° Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei Deputati, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico in attuazione della legge 25 marzo 2025, n. 41, approvata all'unanimità dal Parlamento.

Cerimonia di apertura il 26 maggio a Piazza del Popolo, poi due giorni di gare distribuite su più siti sportivi della Capitale.

Accanto alle competizioni sportive sono previsti laboratori interattivi, workshop per insegnanti, contributi su alimentazione, prevenzione, inclusione, primo soccorso e incontri con i campioni tra i quali Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Manuela Di Centa e Luca Dotto. La kermesse si chiuderà venerdì 29 maggio in uno dei luoghi simbolo dello sport italiano: lo Stadio Olimpico che accoglierà dalle 12 la cerimonia di premiazione.