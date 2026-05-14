Ecco quali sono le spiagge migliori d'Italia: dove prenotare le vacanze

Crescono, nel nostro Paese, le località insignite del prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu conferito dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località costiere e lacustri che soddisfano criteri di qualità elevati. Quest’anno sono ben 257, 14 in più dello scorso anno.

Quali sono le nuove Bandiere Blu

Nel dettaglio, le new entry sono soprattutto in Calabria con l’ingresso di Amendolara e Montegiordano (Cosenza), Falerna (Catanzaro) e Locri (Reggio Calabria). Al Nord abbiamo la Lombardia con l’ingresso di Limone sul Garda (Brescia, unico nuovo Comune lacustre, in Liguria c’è l’ingresso di Andora (Savona) e Taggia (Imperia) mentre in Emilia-Romagna arriva Rimini. Novità al Centro con il Monte Argentario (Grosseto) per la Toscana mentre le Isole Maggiori aggiungono Ispica (Ragusa) e Lipari (Messina) per la Sicilia e Teulada nel Sud della Sardegna.

Qual è la distribuzione

Oltre alle 257 località costiere premiate, si contano 23 Comuni lacustri, 87 approdi turistici e ben 525 spiagge Bandiere Blu. Come si legge sul documento della Fee, la Liguria resta al primo posto con 35 località premiate e, come detto, cresce soprattutto la Calabria, che registra 4 nuove Bandiere Blu.

Le 525 spiagge rappresentano ben l'11,6% delle spiagge premiate a livello mondiale, oltre una su dieci è dunque in Italia. I nuovi approdi turistici insigniti del riconoscimento sono in Friuli Venezia Giulia con Portomaran di Marano Lagunare (Udine) e in Liguria con Marina del Fezzano a Portovenere (La Spezia) e il Porto Carlo Riva a Rapallo (Genova). Unica nota stonata le tre località che hanno perso la Bandiera Blu: San Felice Circeo (Latina), Patù (Lecce) e Castrignano del Capo (Lecce).

”Si riconfermano le 20 Bandiere Blu della Campania e delle Marche, e sale a 20 anche la Toscana, con una new entry - spiega la Fee - La Sardegna arriva a 17 località premiate, con un nuovo ingresso. La Sicilia sale a 16 bandiere, con due nuovi comuni. Restano stabili l’Abruzzo, che conferma le sue 16 bandiere, il Trentino Alto Adige (12), mentre l’Emilia Romagna raggiunge quota 11, grazie a una new entry, e il Lazio scende a 10 con un’uscita. Restano 9 le bandiere del Veneto, 5 quelle della Basilicata, 4 in Piemonte. La Lombardia ottiene un nuovo riconoscimento e sale 4 comuni Bandiera Blu. Ultimi in classifica, con due comuni, il Friuli Venezia Giulia e il Molise”.

I criteri di selezione

Le località candidate devono rispettare 33 criteri internazionali che riguardano: qualità delle acque, depurazione, raccolta differenziata, sicurezza, accessibilità, servizi turistici,