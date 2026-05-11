Hantavirus: positivo un americano a bordo della nave da crociera, un altro ha sintomi. Grave una francese, un agente muore per un infarto

Non sono positive le notizie sul fronte Hantavirus: come riportato dai funzionari statunitensi, due dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera MV Hondius colpita dal focolaio sono risultati positivi al test: uno di loro è “lievemente positivo”, l’altro ha sviluppato dei sintomi. A preoccupare maggiormente, però, sono le condizioni di salute di una cittadina francese che ha contratto il virus.

Le condizioni degli americani

Sono da poco rientrati i 17 americani a bordo della Mv Hondius e atterrati nello Stato americano del Nebraska: ad accoglierli c’erano ambulanze e altri veicoli sulla pista dell'aeroporto Eppley di Omaha come riportato dai funzionari sanitari statunitensi. I due che sono risultati positivi hanno viaggiato in unità di biocontenimento sull'aereo, separati dagli altri passeggeri. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie avevano precedentemente affermato che il gruppo sarebbe stato trasferito al Centro nazionale di quarantena presso l'Università del Nebraska dotata di una struttura di quarantena finanziata dal governo federale, per valutare se siano stati a stretto contatto con persone sintomatiche e determinare qual è il livello di rischio di diffusione del virus.

"Un passeggero sarà trasportato all'Unità di Biocontenimento del Nebraska all'arrivo, mentre gli altri passeggeri saranno indirizzati all'Unità di Quarantena Nazionale per la valutazione e il monitoraggio. Il passeggero che andrà all'Unità di Biocontenimento è risultato positivo al virus ma non presenta sintomi", ha spiegato ai media americani Kayla Thomas, portavoce dell'ospedale Nebraska Medicine che assisterà i viaggiatori in arrivo.

Una francese in gravi condizioni

Si tratta del primo caso di Hantavirus in Francia: a dirlo in diretta alla radio France Inter è stata la ministra della Salute francese, Stéphanie Rist, che ha confermato il caso di donna che ha sviluppato sintomi al suo rientro dopo essere stata evacuata dalla nave da crociera MV Hondius e risultata positiva al patogeno. "Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte, i test PCR sono risultati positivi". La donna si trova attualmente ricoverata in "un ospedale specializzato in malattie infettive", ha precisato la ministra. I primi sintomi li ha accusati proprio nel volo di ritorno in Francia.

Muore un agente

Una disgrazia che non è legata direttamente all’Hantavirus si è verificata nel pomeriggio di domenica 10 maggio con la morte di un agente della Guardia Civil spagnola di 62 anni mentre prestava servizio nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, a causa di un infarto durante lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave crociera Hondius.. "L'agente, mentre era si riserva nel posto di comando operativo, ha avuto un infarto. Nonostante gli sforzi di rianimazione durante 40 minuti, non è stato possibile salvargli la vita", spiega su X il sindacato della Guardia Civil Jucil Nacional.

La circolare del ministero

Ricordando che per il nostro Paese i rischi legati all’Hantavirus rimangono bassi e che gli unici quattro italiani coinvolti, perché presenti nel volo Klm con la paziente positiva poi deceduta a Johannesburg, stanno bene, nelle prossime ore il nostro ministero della Salute invierà una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fornire un quadro completo della situazione e cosa fare qualora dovessero esserci persone con sintomi riconducibili al virus.

“Niente allarmismi”

“L'Organizzazione Mondiale della Sanità pone un rischio basso e l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, ci dà un rischio molto basso in Europa. Quindi direi di non fare allarmismi”: a dirlo è Maria Rosaria Campitiello, Capo del dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del ministero della Salute, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5. Qualora i rischi dovessero aumentare, “si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione”, sottolinea.

La situazione italiana è ampiamente sotto controllo visto che “non ci sono casi

positivi: ci sono quattro passeggeri in sorveglianza attiva e messe anche in isolamento fiduciario”. La misura è stata presa “a solo titolo precauzionale perché attualmente non presentano alcun sintomo”, sottolinea Campitello.