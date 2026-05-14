Baci alla francese

E così, secondo un noto giornalista francese, dietro la crisi tra il presidente Macron e la moglie Brigitte ricordate il famoso schiaffo in diretta tv, mentre scendono dall'aereo in Vietnam? ci sarebbe una giovane attrice, Golshifteh Farahani. Una «relazione platonica», dicono. I famosi messaggini, foto o video che Platone mandava ai suoi allievi dell'Accademia.

Beh, e allora? A memoria di giornalista ci vengono in mente: Giscard d'Estaing che, da poco eletto presidente, si schiantò con la sua Ferrari all'alba con accanto l'amante, una nota attrice. François Mitterrand che durante tutto il suo lungo mandato mantenne una doppia vita, dividendosi tra la moglie e Anne Pingeot, conservatrice dei musei statali, dalla quale ebbe una figlia. Jacques Chirac, di cui è nota la fama di donnaiolo, che finì sui giornali per una - presunta - relazione con Claudia Cardinale, attrice. Nicolas Sarkozy che durante il suo mandato si risposò con Carla Bruni, cantante e attrice. E François Hollande che nel 2014 fu beccato mentre andava in scooter dall'amante, un'attrice. Ah, poi ci sarebbe Félix Faure, ma è tanto tempo fa: era il 1899 e morì all'Eliseo mentre era con la sua amante, una madame poi diventata celebre come «la pompe funèbre».

Una bella tradizione. Da notare che nessuno di loro fu politicamente azzoppato. I francesi da queste cose ne escono sempre alla grandeur.

I nostri, da Berlusconi a più di un ministro attuale, di solito ci lasciano le corna.