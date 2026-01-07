Le eclissi, i "baci" e gli altri show del cielo: le date da segnare per un 2026 col naso all'insù

Il 2026 si preannuncia come un anno straordinario per l'astronomia: alzando gli occhi al cielo potremmo infatti assistere a una lunga serie di spettacoli, dalle eclissi alle congiunzioni fra pianeti. Gli appassionati avranno di che divertirsi.

Partendo dal mese di gennaio, abbiamo già avuto un piccolo show celeste, vale a dire la prima pioggia di meteore dell'anno, le Quantidi. Il fenomeno si è verificato pochi giorni fa, fra il 3 e il 4 di gennaio. Presto, il 10 gennaio, avremo il pianeta Giove in opposizione. Il grande gigante sarà ben visibile, poiché si accorcerà la distanza dalla Terra. Lo vedremo brillare per tutta la notte.

A seguire, il 17 febbraio ci sarà un'eclissi solare anulare, che però sarà visibile solo in Antartide e nell'Oceano Indiano meridionale. Alla fine del mese, invece, tutti quanti potremo assistere a una meravigliosa parata planetaria, con diversi pianeti allineati in cielo. Il 3 marzo, invece, avremo una Luna di Sangue, che tuttavia non potremo vedere in Europa. Chi si trova in America, Australia e Asia, invece, vedrà il satellite tingersi di rosso. Ci sarà poi, nel mese di aprile, uno sciame meteorico originato dalla cometa C/1861 G1 Thatcher.

Proseguendo, il 31 maggio potremo assistere allo spettacolo della Luna blu. Mentre il 9 giugno si verificherà una straordinaria congiunzione Giove-Venere, con i due pianeti vicinissimi in cielo. Per assistere allo spettacolo, basterà rivolgere lo sguardo verso occidentale una volta calato il sole.

Ma è nel mese di agosto che andrà in scena lo spettacolo più atteso. Si verificherà, infatti, un'eclissi solare totale. Chiaramente tutto il mondo alzerà gli occhi al cielo per ammirare il fenomeno. La data da ricordare è quella del 12 agosto 2026. Stando a quanto riferito dagli esperti, il Sole comincerà ad essere oscurato intorno alle 18.34 italiane. Nel nostro Paese l'eclissi apparirà solo come parziale, dato che al culmine dell'evento il Solo ci apparirà coperto solo per il 74%. In Spagna settentrionale, Islanda e Groenlandia, invece, la copertura sarà davvero totale.

Subito dopo, vale a dire dal 12 al 13 agosto, ci sarà il classico passaggio delle Perseidi. Il 28 agosto si verificherà un'eclissi lunare parziale.

Il 4 ottobre, invece, avremo Saturno in opposizione: il pianeta e i suoi anelli saranno molto più

visibili.

Dopo il picco delle Orionidi (21-22 ottobre) e delle Geminidi (13-14 dicembre), sarà poi la volta della Superluna di Natale. Il 24 dicembre, infatti, il nostro satellite apparirà più grande e luminoso.