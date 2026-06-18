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EMS Group salva 70 posti di lavoro: via libera al concordato del Tribunale

Omologato il piano di risanamento a Reggio Emilia. La ristrutturazione chiude un percorso tra crisi negoziata e continuità aziendale

EMS Group salva 70 posti di lavoro: via libera al concordato del Tribunale
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Si è concluso positivamente il complesso percorso di risanamento di EMS Group S.p.A. con l’omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale di Reggio Emilia.

Per tutti i profili legali dell’operazione, inclusa la gestione della procedura di composizione negoziata, la strutturazione del piano di ristrutturazione, nonché il coordinamento con l’operazione di ingresso dell’operatore industriale EMS Group S.p.A. è stata assistita dallo studio CDRA guidato dal founder partner Antonino Restuccia.

La prima fase del risanamento è avvenuta durante la composizione negoziata della crisi, nel corso della quale è stata perfezionata una prima cessione di ramo di azienda che ha consentito il salvataggio di circa 70

posti di lavoro.

L’omologazione consente ora l’attuazione del piano concordatario e conclude un percorso di ristrutturazione che ha combinato strumenti negoziali, operazioni straordinarie e misure di continuità aziendale.

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