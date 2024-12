La rissa sulla Casilina è un "fake": si è svolta in Portogallo

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è un video di appena 56 secondi che da qualche giorno è diventato virale e mostra l'ennesima scena di violenza metropolitana con due uomini che vengono alle mani, fino ad arrivare a picchiarsi con il cric dell'auto. Il tutto sotto gli occhi di testimoni che, neanche a dirlo. hanno ripreso tutto e lanciato poi sui social.

La fake news

Il video è stato poi postato scrivendo come luogo dello scontro la Casilina, una zona di Roma Sud. Immagini abbastanza forti con una didascalia: " Follia in strada a Roma " quasi a sottolineare la continua violenza che ormai imperversa nelle nostre città. Peccato però che quella scena non fosse mai avvenuta a Roma e men che meno sulla Casilina ma era accaduto in Portogallo il 6 di novembre.

Da cosa è nato l'errore

Nella giornata di ieri i canali 'Welcome To Favelas' e 'Welcome To Roma' hanno ricondiviso il video, già virale, che poi è stato ulteriormente ripreso da vari personaggi del mondo dello spettocolo come l'ex Iena Antonino Monteleone cosa che ha aumentato le visualizzazioni. Un giro poco virtuoso che si è però interrotto grazie all'intervento dei Carabinieri.

Nessuno infatti aveva segnalato questo episodio avvenuto sulla Casilina alle forze dell'ordine che dopo i controlli hanno spiegato che si trattava di una fake news.

In relazione al video diventato virale nelle ultime ore che riprende una violenta lite stradale asseritamente avvenuta a Roma sulla via Casilina, a seguito degli approfondimenti svolti, abbiamo scoperto che il fatto è avvenuto in Portogallo

", hanno spiegato gli agenti. La rissa, si è poi saputo è avvenuta sulla Avenida Marginal il 6 di novembre, come scrive il ' Correio da Manhã ' e non nella Capitale, che già di problemi ne ha parecchi.