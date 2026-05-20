Famiglia del bosco, Brambilla visita i bambini: "Sono molto fiduciosa"

"Sono molto fiduciosa, stiamo lavorando tutti con grande impegno". Queste le parole della presidente della commissione per l'infanzia e l'adolescenza, Michela Brambilla, all'uscita dalla casa famiglia di Vasto dove, oggi, ha fatto visita ai figli della "famiglia del bosco". La deputata ha portato anche alcuni grandi peluche che ha donato ai piccoli durante il loro incontro. "Erano molto interessati ai video di tutti i miei animali, perché come tutti i bimbi adorano gli animali, in particolare loro che hanno vissuto sempre con loro - ha detto -. Volevo dar loro un po' di serenità e farli sentire un po' a casa. Loro mi hanno raccontato di tutti i loro animali, e lo hanno fatto con grande malinconia. Auspico che possano riprendere al più presto la loro dimensione".

E ancora: "I bambini vanno tolti a famiglie in cui sono vittime di violenza e non alle persone perbene. Questo è stato un errore che va corretto, ma sono positiva che questo accada in tempi brevi.

Nathan e Catherine sono due genitori meravigliosi a cui non manca alcuna competenza genitoriale, anzi. Sono persone che amano i loro figli più di ogni altra cosa e sanno benissimo come provvedere loro. Questi bimbi sono da mesi lontani dalla loro vita e questo ha generato un trauma dal quale non si riprenderanno mai".