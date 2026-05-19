Il Salone dei record

E così è finito anche il Salone del libro dei record, che ogni anno batte il record degli ingressi-record dell'anno precedente. Del resto, quest'anno il record è incredibile: oltre 250mila visitatori; che è una grande notizia, se non fosse che è più o meno il numero di lettori in Italia.

È un record quello delle presenze, quello degli espositori, quello degli studenti, quello degli eventi e quello delle code ai bagni, più lunghe che agli stand. È un record l'assenza di polemiche, è un record quello del senatore Bernie Sanders, presente quasi in contemporanea all'Auditorium del Lingotto e nello studio di Che tempo che fa, a dimostrazione della contiguità di certi Saloni e certi salotti, ed è record anche sentire un leghista - il presidente della Camera, Lorenzo Fontana - dire che leggere è una cosa bellissima. Sono un record le sfilate dei politici di sinistra che sono andati a fare politica al Salone per dire che non bisogna fare politica nei Saloni, ed è un po' un record anche la retorica sul Salone: il record lo ha raggiunto ieri Concita De Gregorio con l'articolo su "La rivoluzione della presenza nei Saloni dell'era social", dove però tutti scrollano i social.

E forse è un record - ma non vogliamo fare i guasta-record - anche certa ipocrisia, quando il Salone dice di se stesso che fa i record perché è indipendente, ed "è meglio che il governo non intervenga nella governance"; però un finanziamento pubblico qua e là va bene. Insomma "Dateci i soldi ma lasciateci i record".

Va bene. Ci vediamo al Salone dell'anno prossimo. Che, a occhio, prevediamo sarà un record.