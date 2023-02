Fastweb down: cosa succede alla rete Internet

Domenica era toccato a Tim, oggi è il turno di Fastweb: migliaia di utenti segnalano già dalle 10:30 circa di questa mattina disservizi sulla rete Internet ma anche sulla telefonia fissa della società italiana di telecomunicazioni. In rete è stato creato l'hastag #fastwebdown con le rilevazioni sul sito Downdetector che mostra in tempo reale la mappa italiana con le aree dove si registrano le maggiori criticità.

Ecco cosa succede

Le segnalazioni degli utenti indicano che Fastweb sta avendo problemi da 10:32 AM CET. https://t.co/QEy4ycmUwZ Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiFastweb — Downdetector Italia (@downdetectorIT) February 7, 2023

Come mostra la mappa termica, i maggiori problemi a rete mobile e Internet di Fastweb sono concentrati soprattutto sulle grande aree metropolitane di Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari. Disservizi anche in Sicilia tra Palermo e Catania ma altrove la situazione sembra meno critica. Sui social, soprattutto Twitter, è comunque partito un incessante tam tam di segnalazioni. Da " A me non va la rete in casa " al messaggio di un utente che scrive di essere impossibilitato a chiamare e ricevere da circa due ore. Tanti altri hanno fatto sapere di aver fatto verifiche automatiche attraverso l'app " e risulta un disservizio sulla rete Fastweb ", lamentando la problematica di essere impossibilitati a lavorare.

Come chiedere supporto

È chiaro che per chiedere aiuto all'help center della società bisognerà trovare una via alternativa di connessione Internet (magari un altro operatore): chi ci riuscisse dovrà entrare nella propria Area clienti e cliccare su Supporto Fastweb. Chi non l'avesse, può scrivere anche al numero WhatsApp 3756497700 per ricevere assistenza ma anche chiamare il numero clienti 192 193 a costo zero sia da rete fissa che da mobile. Al momento, sulle pagine social (Facebook e Twitter) della società non è stata rilasciata nessuna dichiarazione sulle cause del disservizio con gli utenti che commentano continuamente quanto sta accadendo in attesa di una risposta, ma soprattutto sperando che la problematica possa essere risolta nel minor tempo possibile.

Certamente, però, non sono giorni fortunati per gli operatori telefonici e che forniscono servizi Internet: come abbiamo visto sul Giornale.it, neanche 48 ore fa, domenica 5 febbraio, la rete Tim è stata down per molte ore dalla mattina prima. La situazione è tornata alla normalità soltanto dal primo pomeriggio con l'azienda che ha fatto sapere all'AdnKronos di essersi trattato di un problema di interconnessione internazionale escludendo l'ipotesi di un attacco hacker.