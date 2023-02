"Sistemi nazionali compromessi". Massiccio attacco hacker in corso: pure l'Italia coinvolta

Il Computer security incident response team Italia dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rilevato un massiccio attacco hacker. I tecnici dell'Acn hanno già censito " diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi ". L'attacco " prende di mira i server VMware ESXi " e sta coinvolgendo tutto il mondo e riguarda " qualche migliaio di server compromessi " in tutto il mondo. Il Paese più colpito è al momento la Francia ma gli attacchi sono arrivati fino alla Finlandia e al Nord America, coinvolgendo Canada e Stati Uniti.

La vulnerabilità sfruttata dagli attacchi è già stata corretta nel passato dal produttore ma Acn sottolinea che " non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l'hanno risolta ". Per questo motivo, i server presi di mira, se privi delle correzioni adeguate, " possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend ". I primi ad accorgersi dell'attacco sono stati i francesi, probabilmente per via dell'ampio numero di infezioni registrato sui sistemi di alcuni provider in quel Paese. Successivamente l'ondata di attacchi si è sposta su altri Paese tra cui l'Italia.

Per quanto riguarda il nostro Paese, sono decine le realtà che hanno riscontrato l'attività malevola nei loro confronti ma non è escluso che aumentino nelle prossime ore. L'attacco non mira solo a creare il disservizio del momento ma, come spiega Acn, " consente in una fase successiva di portare attacchi ransomware che cifrano i sistemi colpiti rendendoli inutilizzabili fino al pagamento di un riscatto per avere la chiave di decifrazione ". Nella sua nota, inoltre, l'Agenzia, ribadisce che " è prioritario per chiunque chiudere le falle individuate e sviluppare un'adeguata strategia di protezione ". Al momento la polizia postale esclude che ci sia un attacco hacker alle reti e alle infrastrutture della Tim, che stanno riscontrando problemi di connessione. Ma gli agenti sono in costante contatto con il personale informatico e della sicurezza di Tim.

La vulnerabilità individuata dalle recenti analisi come CVE-2021-21974 (già sanata dal vendor nel febbraio 2021), riguarda i sistemi esposti su internet che offrono servizi di virtualizzazione basati sul prodotto VMWare ESXi, e ha un impatto elevato, stimato dalla comunità tecnica come "rischio alto/arancione" (70,25/100). Ma non è da escludersi che possano essere sfruttate altre vulnerabilità non ancora note.