Tim down, mezza Italia senza Internet: cosa sta accadendo

Il down di Tim registrato a partire da stamani in numerose grandi città italiane, ha provocato disagi tra gli utenti che hanno invaso il celebre portale Down detector e i principali forum per segnalare i vari tipi disservizi con cui si sono trovati ad avere a che fare.

I più comuni problemi segnalati dagli utenti sono stati quelli relativi alla connessione Internet da rete fissa, comprese le enormi difficoltà ad accedere a specifici siti piuttosto che ad altri. Alle 13:36 è stato raggiunto un picco di ben 9.271 segnalazioni di malfunzionamenti, che hanno colpito prevalentemente i clienti che risiedono nelle grandi città, come Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Bari, Brescia, Padova, Catania e Palermo. Oltre che confrontarsi, come detto, su Down detector, gli utenti hanno lanciato l'hashtag #Timdown per raccontare le proprie difficoltà, scambiare informazioni sulla questione e ricevere eventuali aggiornamenti in caso di risoluzione dei problemi in corso. Intasata, ovviamente, anche la pagina dell'assistenza clienti di Tim.

I malfunzionamenti relativi alla rete fissa per quanto concerne l'utilizzo del web, tuttavia, non sembrano essere gli unici ad affliggere i clienti della storica azienda italiana di telecomunicazioni. Sono tante, infatti, le segnalazioni di disservizi sulla linea mobile, anche in questo caso comunque strettamente legate all'utilizzo della connessione Internet: qualcuno ha parlato addirittura di blackout totale. I maggiori timori sembrano derivare dall'incertezza assoluta circa i tempi di ripristino del malfunzionamento, come denunciato da uno dei clienti che ha cercato di contattare il call center per ottenere qualche risposta.

"Parlare con un operatore Telecom al momento pare impossibile" , lamenta infatti un utente su Down detector. "Ma fatemi capire il messaggio che dice che il danno sarà riparato entro l'8 febbraio... no perché io ci lavoro con internet disgraziati di disagiati sociali della Telecom" , prosegue. "L'ultimo danno l'hanno sistemato in quattro giorni, in tutta la città nessuno aveva più accesso ai servizi, il divertimento in ufficio postale dove erano saltate le linee etc, un'ora per far ripartire i loro server...schifo, (zona Sondrio)".