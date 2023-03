"Fate schifo". Il figlio piange per i compiti, la tiktoker insulta i maestri

Il figlio piange a singhiozzi tra libri e quaderni. Mamma Emma non ci sta. Lo sfogo della donna contro i maestri di scuola è surreale, da commedia all'italiana. "Fate schifo, avete rotto i cogl*oni". Sui social è diventato virale un filmato che ritrare la reazione scomposta di una signora palermitana contro i compiti a casa - a suo giudizio eccessivi - assegnati al proprio pargolo. Emma Guiducci, la protagonista del video, non si è trattenuta e su TikTok si lanciata in un'intemerata dai toni accesi, destinata a dividere gli utenti.

Lo sfogo di Emma Guiducci

Nel contenuto social, la donna riprende prima il figliolo il lacrime e poi se stessa. Senza preamboli, parte la sfuriata contro i compiti a casa. " Io voglio sapere da questi maestri se è normale che mio figlio si svegli alle sei e mezza del mattino e si ritrovi il pomeriggio con tre-quattro compiti da dove fare, senza poter fare sport, senza poter fare un c... di niente ", esclama Emma agitandosi non poco. E il prosieguo della scenata è tutto riferito ai maestri: " Voi cinque-sei ore... che me ne f*tte a me che avete venti alunni? Ve la dovete vedere voi. Questa è la collaborazione scuola-famiglia? Questa è la collaborazione che fate? Fate schifo, questa categoria fa schifo! Si salvano in pochi. Non si può fare niente, dobbiamo stare sempre dietro a questi c... di compiti, avete rotto i cogl*oni! ".

Le chat di classe. pic.twitter.com/suDHKfiG6C — federico ferrazza (@ferrazza) March 14, 2023

Il dibattito sul video virale

Pochi secondi di video sono bastati a far diventare quello sfogo virale. Da TikTok, dove ha registrato migliaia di visualizzazioni e una valanga di commenti, il filmato è rimbalzato su Twitter, innescando un vero e proprio dibattito. Gli utenti infatti si sono divisi tra chi ha dato ragione alla signora palermitana e chi invece l'ha accusata di aver trasmesso un messaggio diseducativo. Qualche commentatore l'ha messa poi sul ridere, riferendosi ai toni decisamente adirati della TikToker: "Io voglio sapere quanti feriti all'ultimo colloquio coi professori...".

Su Twitter, poi, si legge anche questo commento: "Sono un'insegnante e mi vergogno. Gente come questa rovina i giovani e rovina la scuola. Noi ci siamo uccisi a studiare una vita per poi doverci rapportare con questa gente. Veramente non ho parole...". Altri utenti hanno invece sostenuto che la signora non avesse espresso un concetto di per sé sbagliato, pur non condividendone i toni e le parolacce. Confronto aperto, dunque. E dal meraviglioso mondo dei social, per ora, (non è) tutto.