“Un futuro migliore”, quattro serate al Circeo tra politica e sostenibilità

Al via la rassegna “A better tomorrow”. Da giovedì 17 luglio si aprirà il ciclo di talk estivi che porterà a San Felice Circeo (nota località balneare del litorale a sud di Roma) quattro serate di dialoghi su grandi temi di attualità. Un format ideato per promuovere il confronto tra istituzioni, imprese e cittadini sui cambiamenti in atto nella società contemporanea. Gli appuntamenti, organizzati dall’agenzia Cenacoli in collaborazione con BAT Italia, si terranno nella splendida cornice del giardino panoramico di Vigna La Corte, nel borgo storico di San Felice.

Ogni serata sarà dedicata a un tema chiave del nostro tempo, con protagonisti del mondo politico, imprenditoriale e culturale. La rassegna si aprirà giovedì 17 luglio alle ore 21 con “La rivoluzione verde: il futuro della sostenibilità”. Sul palco si confronteranno Nicola Procaccini, europarlamentare di Fdi, copresidente del gruppo Ecr e responsabile del dipartimento Ambiente ed Energia di Fdi; Andrea Di Paolo, vicepresidente di BAT Italia, e Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro e Scuola della regione Lazio. A moderare il dibattito sarà Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo.



La prima serata del festival sarà preceduta da una serie di attività di sensibilizzazione ambientale promosse da Marevivo, nell’ambito della campagna nazionale “Piccoli Gesti, Grandi Crimini”, realizzata con il patrocinio del ministero dell’Ambiente. Sin dalle prime ore del mattino, il litorale del Circeo sarà animato da installazioni e iniziative aperte a tutti. Inoltre, Piazza Vittorio Veneto, in pieno centro storico, ospiterà l’installazione simbolica della “scena del crimine”, che con un linguaggio visivo diretto e provocatorio racconterà l’impatto che “un piccolo gesto”, come quello di gettare a terra un mozzicone, ha sul nostro ecosistema marino.



“Le serate di ‘A better tomorrow’ – spiega Livio Buffo di Cenacoli – nascono con l’obiettivo di creare un’occasione di dialogo tra amministratori e cittadini, affrontando insieme i grandi temi dell’attualità.

Dedicare il primo incontro alla sostenibilità è stata una scelta naturale, considerando che ci troviamo in un borgo immerso nel Parco nazionale del Circeo “Con questa rassegna – commenta Monia Di Cosimo, sindaco del Circeo – il nostro borgo diventa un laboratorio a cielo aperto, dove attualità e sostenibilità si incontrano per generare consapevolezza e ispirare azioni concrete”. Le altre tre serate sono in programma il 25 luglio, il 31 luglio e il 4 agosto. All’appuntamento finale parteciperà anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.