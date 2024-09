"Quel giorno bocciano di più". Ecco quando non fare l'esame della patente

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrà sembrare strano, ma esiste un giorno della settimana in cui gli esaminatori sono più propensi a bocciare coloro che si sottopongono alla valutazione pratica per conseguire la patente di guida. A rivelare questo piccolo "segreto", che si basa su un dato sorprendentemente ricorrente, è un famosa tiktoker, un tempo istruttrice di guida.

Un momento, quello della prova pratica, che di certo risulta essere uno dei più stressanti e temuti dagli esaminandi, tra la paura di dimenticare una delle procedure previste prima di partire, quella di mancare una precedenza o di sbagliare un parcheggio. Oltre ciò, stando a quanto riferito su TikTok dall'ex istruttrice Sarah, c'è un altro dettaglio da considerare: che si tratti di scaramanzia o di un dato significativo che si ripete per motivi in apparenza poco chiari, sembra essere determinante anche il momento in cui si decide di fissare la prova di guida. C'è n'è infatti uno in particolar modo inviso agli esaminatori, visto che in tanti cadono proprio quello specifico giorno della settimana.

Nota sul celebre social con il nome di "Driving miss crazy", Sarah è una donna che per anni ha svolto nel Regno Unito la mansione di insegnante presso una scuola guida, prima di decidere di cambiare lavoro. Sfruttando la grande esperienza maturata col tempo, la ragazza ha aperto un profilo TikTok nel quale dedicarsi proprio a dare consigli sull'esame di guida per la patente e rispondere alle numerose domande o curiosità di quanti si accingono a cimentarsi nella prova.

"Potrà sembrare strano" , spiega infatti sul social, "ma esiste un giorno della settimana specifico nel quale gli esaminatori sembrano più propensi a bocciare" . "Saranno pure delle voci, ma a molti dei miei studenti è capitato di non riuscire a superare la prova di guida proprio in quella data" . Il giorno in questione è il venerdì, precisa Sarah ai suoi followers. "A ciascun esaminatore viene assegnato un dato numero di studenti da verificare nel corso della settimana" , prosegue l'ex istruttrice, "e capita che, prima del venerdì, questo numero venga superato, per cui di conseguenza non hanno molta voglia di stare attenti durante la guida e bocciano più spesso i ragazzi" . Per evitare il rischio, quindi, il consiglio migliore è quello di prenotare il proprio esame di pratica all'inizio della settimana.

"Queste sono voci che si tramandano da insegnante a insegnante" , rivela in

"io non ci credo molto, ma ho visto che è successo a diversi dei miei studenti che ho avuto negli anni. Quando loro poi lo hanno prenotato in un giorno diverso, sono riusciti a superarlo".

conclusione la ragazza,