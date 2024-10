Ognissanti, ecco i supermercati aperti il primo novembre. Ma attenzione agli orari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo di novembre sarà Ognissanti, noto anche come "Tutti i Santi", e in Italia viene un giorno festivo, in cui si celebrano i santi della tradizione religiosa cristiana. Molti negozi saranno di conseguenza chiusi, ma non tutti. Chi desidera, o ha bisogno, di recarsi al supermercato per fare la spesa potrà comunque farlo grazie agli esercizi commerciali che resteranno aperti nonostante la festività.

Sono diverse le catene di negozi che nel corso della giornata di domani - venerdì 1 novrembre - saranno in piena attività. Solitamente la scelta di restare aperti o meno è influenzata anche dalla posizione di un determinato esercizio commerciale. I supermercati presenti nelle grandi città, o comunque in zone maggiormente frequentate, tendono a decidere di restare aperti. In ogni caso, la prima cosa da fare è proprio quella di verificare se l'esercizio commerciale sarà aperto o meno consultando il suo sito internet o, in alternativa, la sua pagina social. Occhio anche agli orari, che potrebbero variare nella giornata di festività.



Facendo un rapido controllo, apprendiamo, ad esempio, che molti supermercati Aldi resteranno aperti, ma andranno controllati gli orari, soggetti a variazioni. Stesso discorso per Bennet, che invita i clienti a consultare il proprio sito per avere un'idea più chiara dell'orario di apertura e chiusura. Aperti anche i supermercati discount Lidl. Gli orari sono consultabili sulla sua pagina ufficiale, www.lidl.it.

A restare operativi saranno anche molti supermercati della catena Carrefour, anche se gli orari potrebbero variare. Aperti anche i punti vendita della Conad, che assicura una copertura anche nei centri più piccoli. Aperti anche molti supermercati di Coop e Unicoop. Anche in questo caso il suggerimento delle aziende ai clienti è quello di verificare bene l'orario nel giorno festivo.

Apertura assicurata anche da parte di Crai, Despar ed Esselunga. Non tutti i punti vendita, però, saranno operativi. Per evitare viaggi inconcludenti, il suggerimento è quello di verificare il sito internet. In questo caso abbiamo www.crai-supermercati.it, www.despar.it e www.esselunga.it.

Famila avrà dei centri aperti in almeno 32 città, vale a dire Trieste, Udine, Gorizia, Varese, Milano, Mantova, Pavia, Lodi, Brescia, Cremona, Como, Bergamo, Monza e Brianza, Aosta, Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Novara, Biella, Torino, Vercelli, Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, Treviso, Rovigo e Verona.

Per essere più sicuri sulla copertura, comunque, è importante consultare la sua pagina web.

Orario ridotto per i discount Md il primo novembre, molti dei quali apriranno solo di mattina. Aperto anche Pam Panorama, ma attenzione agli orari.