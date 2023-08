Giovani italiani fuggono dal ristorante di Malta senza pagare: ecco chi ha pagato

Ancora un episodio di turisti italiani all'estero che fuggono da un ristorante per evitare di pagare il conto di quanto da loro consumato al tavolo: protagonisti in negativo della vicenda sono 5 amici di giovane età, colti sul fatto grazie alle videocamere di sorveglianza installate nel locale.

Dopo quanto accaduto in Albania, stavolta i fatti si sono verificati a Malta, nel ristorante di cucina italiana "Pasta&Co" di Msida: da qui sono fuggiti sperando di farla franca i responsabili, a quanto pare cinque ragazzi siciliani di Catania e Ragusa.

Sono stati i proprietari del locale, Bertrand e Giacomo, a raccontare l'episodio accaduto lo scorso sabato 26 agosto al Corriere di Malta e a inoltrare denuncia, fornendo anche i filmati delle videocamere di sorveglianza, alle autorità locali.

Una volta consumate al tavolo le proprie ordinazioni, i cinque amici siciliani sono usciti all'esterno con la scusa di fumare una sigaretta: si trattava solo di un diversivo, dato che, una volta all'esterno, i ragazzi se la sono data a gambe con la convinzione di essere riusciti a evitare di pagare il conto di circa 100 euro. "Il nostro ristorante è italiano, amiamo l’Italia e queste persone non la rappresentano" , hanno spiegato i proprietari del "Pasta&Co" di Msida al quotidiano locale, fortemente intenzionati a identificare i responsabili e a ottenere giustizia. "Non possono farla franca" , hanno infatti dichiarato ancora, invitando chiunque fosse in possesso di informazioni utili a individuare i responsabili a fornirle alle autorità maltesi anche in forma anonima.

Stando a quanto riferito da Repubblica, qualcuno in Italia ha in effetti riconosciuto il gruppetto di giovani grazie ai filmati diffusi sui social network, e si è prodigato per saldare il conto ai proprietari del locale: si tratterebbe del padre di uno dei cinque amici siciliani. Il genitore è riuscito a contattare i due ristoratori e a rifondare loro i 100 euro del conto non pagato dai responsabili tramite bonifico bancario.

Apprezzando il gesto dell'uomo, Bertrand e Giacomo hanno deciso di devolvere la cifra in beneficienza, assegnandola a un'organizzazione non governativa che si occupa di assistere i disabili. Venuto a conoscenza del loro nobile gesto, il genitore ha quindi scelto di incrementare ulteriormente la cifra del risarcimento, inviando tramite bonifico direttamente all'Iban della fondazione la somma di 250 euro.