Hackerato il profilo del reseller Ivan Szydlik: rubati contenuti e migliaia di follower

Brutta disavventura per il re degli orologi di lusso Ivan Szydlik. Il noto reseller di preziosi è stato vittima di un attacco hacker che gli è costato migliaia di follower e centinaia di contenuti sottratti nel giro di poche ore. A denunciare quanto accaduto è stato lui stesso attraverso il suo profilo Instagram, dove fino a ieri era seguito da 1,3 milioni di persone.

Questa mattina, invece, Ivan Errichiello - questo il vero nome del commerciante - si è svegliato con 600mila follower in meno su Instagram e migliaia di fan persi su altre piattaforme social, ma anche senza decine di foto e video che aveva pubblicato sulla sua pagina personale. Immagini di orologi costosissimi, auto di lusso e scatti della sua vita svaniti nel nulla come i suoi dati personali, sottratti dagli hacker. Dopo l'attacco informatico Szydlik è riuscito a tornare in possesso dei suoi account, ma con diverse conseguenze tanto da costringerlo a sporgere formale denuncia alle autorità competenti.

"Sono stato hackerato su tutti i miei profili social, mi hanno levato oltre cento contenuti e 600mila follower in una sola notte", ha raccontato in una storia Instagram il cinquantaduenne, che opera tra Italia e Svizzera ed è uno dei reseller più conosciuti dell'ambiente. "Ovviamente sono andato alla polizia postale e ho già presentato denuncia, ma oggettivamente non me lo aspettavo", ha proseguito Ivan Szydlik nel video di sfogo affidato al web, concludendo: "Perché siete così invidiosi?! Tanto io rimarrò sempre io e voi, voi. Comunque non fa niente, stamattina ho raggiunto 22mila persone nuove e tutto si sistemerà".

Non è la prima volta che il popolare reseller finisce al centro della cronaca. Nel 2019 il suo Suv era stato preso di mira da sconosciuti e vandalizzato, mentre nell'aprile del 2023 Szydlik aveva denunciato di essere stato sequestrato e rapinato in Svizzera. Sempre lo scorso anno era finito al centro di un servizio della trasmissione Le Iene per presunte truffe legate alla vendita di alcuni orologi da collezione, che l'imprenditore possiede e commercia da anni.

La iena Stefano Corti si era occupato del caso e lo aveva seguito fino in Svizzera per ottenere chiarimenti in merito ai suoi commerci di preziosi. Solo pochi mesi fa a Lugano, dove vive e lavora, il reseller era stato nuovamente derubato di un orologio del valore di 100mila euro e aveva denunciato l'accaduto sui social network.