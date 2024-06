Hai questi file sullo smartphone? Cancellali subito. Ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

I cyber-criminali sono sempre in agguato, pronti a infiltrarsi nei nostri smartphone per cercare lacune e/o impossessarsi di dati d'accesso fondamentali per impadronirsi di account e denaro. Appurato questo, conoscere i rischi che corriamo ed essere a conoscenza di quali siano le basilari procedure di sicurezza può davvero fare la differenza, evitandoci diverse trappole.

Esistono file molto cercati dai pirati informatici sui nostri cellulari. Si tratta di documenti a cui magari non diamo molto peso, e quasi dimentichiamo di averli, ma che all'occorrenza possono trasformarsi in pericolose falle, sfruttate dai malviventi per entrare nei nostri dispositivi. L'hackeraggio degli smartphone è, purtroppo, un problema sempre più reale. Una volta introdottisi nei nostri cellulari, i cyber-criminali passano a scandagliare tutto, cercando più informazioni possibili da usare a loro vantaggio. Parliamo di dati d'accesso, oppure di foto o messaggi compromettenti. Cosa fare, dunque? Compreso il pericolo, è importante conoscere quali sono i file più pericolosi.

La prima cosa da fare nel corso di una eventuale "pulizia" è quella di eliminare documenti con riportati elenchi di password d'accesso per account. Tenere dei file con le credenziali è un'abitudine molto comune, perché comoda. Si tratta però di un enorme rischio. Se gli hacker riuscissero a entrare nel nostro smartphone, o nei nostri computer, quello sarebbe il primo documento che cercherebbero. Il consiglio, dunque, è di eliminare eventuali elenchi contenenti le chiavi di sicurezza. Le password andrebbero conservate altrove. Restando in argomento password, a maggior ragione viene consigliato di eliminare tutte le credenziali bancarie, che consentirebbero ai cyber-criminali di accedere ai nostri conti correnti.

In termini di sicurezza informatica, viene sconsigliato di attivare i controlli mediante scansione facciale o impronte digitale. Perché? Un criminale, interessato ad accedere al nostro cellulare, potrebbe addirittura ricorrere alla forza per indurci a sbloccare il telefono, facendoci del male.

Attenzione anche alle fotografie e ai video che decidiamo di conservare sul nostro smartphone. In caso di file molto privati, che non vogliamo veder pubblicati, il consiglio è certamente quello di non lasciarli sul cellulare, o su altri dispositivi elettronici.

Questo materiale può facilmente essere rubato dagli hacker e successivamente utilizzato per. Non sono infrequenti casi simili. Basti pensare a quanti danni, psicologici e fisici, riesca ad arrecare la pubblicazione non consensuale di contenuti a sfondo sessuale che dovrebbero restare privati.