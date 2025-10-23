Tra i due litiganti...

Questa storia è talmente assurda che tanto vale mi rivolga pure a una posta del cuore! Senza offesa, ma normalmente non lo farei mai. Sono un uomo, sono adulto e non è il mio genere. Comunque... Per una serie di sfortunate coincidenze (che non sto qui a raccontarle) io e il mio migliore amico siamo incappati nella stessa donna. L’abbiamo conosciuta in momenti e circostanze diverse e quando ci siamo trovati a parlarne, sa le solite cose «ho conosciuto una», «anch’io!», ci siamo resi conto che quell’«una» era proprio «una», cioè la stessa persona. A parte la sfiga, la cosa strana è che in tutti questi anni non abbiamo mai avuto i medesimi gusti. E invece stavolta... Ci siamo chiesti come uscirne dal momento che la ragazza interessava parecchio a tutti e due e abbiamo convenuto che l’unico modo era rinunciare entrambi. Quindi patto di sangue e addio mia cara. «La nostra amicizia è più importante», «non possiamo litigare per una donna», «non ci tradiremo mai»... Questo ci siamo detti davanti a un paio di birre. E invece, anche qui non mi dilungo sul come, ho scoperto che il fetente ha continuato a vederla e ora stanno insieme. Di nascosto. Sono incazzato nero.

Caro Stefano, intanto si perdoni per aver scritto a una posta del cuore: non è né l’unico uomo né l’unico adulto ad aver fatto capolino in questo spazio. E, se devo essere sincera, ben più inusuale (per chi abbia superato il liceo) mi pare il patto di non belligeranza sentimentale tra lei e il suo amico davanti ai boccali di birra. Tant’è che, in barba all’inverosimile accordo, l’adulta dei tre, cioè la donna che è riuscita a convogliare su di sè le attenzioni di entrambi, ha scelto. E ha evidentemente scelto il suo amico. Credo, e spero, non solo per il fatto che lui è stato meno corretto di lei e ha continuato a frequentarla a sua insaputa. Mi auguro che alla signora in questione non capiti di «inciampare» a caso negli uomini ma che si porti per il mondo agendo in tutt’altra maniera. Quindi, venendo alla questione del tradimento da parte del suo amico, è indubbio che di tradimento si sia trattato.

Ma consideri anche, se può, che dev’essere davvero attratto da questa donna per aver messo in pericolo la vostra amicizia. E mi pare anche che in questo interesse sia pure ricambiato. Davvero vuole interrompere un’amicizia perché non è riuscito a interrompere una storia d’amore?