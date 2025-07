I più ricchi di Instagram? Ecco chi sono, in Italia e all'estero

Col trascorrere degli anni Instagram si è sempre più affermata come piattaforma, tanto da diventare una lauta fonte di guadagno per gli influencer più acclamati. Non tutti riescono a trasformare il social network in un'autentica miniera d'oro - sono in pochi quelli riusciti a salire così in alto - ecco dunque chi sono i top influencer dell'anno 2025. Tante sono riconferme.

Partiamo prima di tutto dall'Italia. Non sono moltissimi gli influencer nostrani ad aver scalato le vette di Instagram. Basti pensare che nella classifica dei 100 top influencer stilata da HopperHQ ne figurano soltanto due, entrambi conoscenze ben note. In 40esima posizione troviamo Khaby Lame, influencer e tiktoker senegalese naturalizzato italiano famoso per i suoi video-reaction. Alla 92esima, invece, c'è Chiara Ferragni, che nonostante lo scandalo pandoro è comunque riuscita a mantenere un posto in Olimpo. I guadagni di entrambi sono elevatissimi. Per ogni singolo post Khaby Lame incassa oltre 300 mila euro. La Ferragni, invece, 95mila euro.

A seguire - ma non rientrano più nella classifica - troviamo l'imprenditore Gianluca Vacchi, con 69 mila euro, il modello e blogger Mariano Di Vaio, con 20 mila euro, e Giulia De Lellis, con un incasso di16 mila euro. Come sappiamo, il compenso per ogni post varia a seconda del numero di followers. Nel nostro Paese si parte da un guadagno di 100-300 euro per un post pubblicato su un profilo dai 5 ai 10mila follower.

Ma chi si trova in cima alla classifica? Chi è il più ricco di Instagram? È Cristiano Ronaldo, che detiene il profilo Ig più seguito al mondo, con ben 659 milioni di follower. Il calciatore può arrivare a incassare circa 3,234 milioni di dollari per ogni post. Dopo di lui ci sono Lionel Messi (2.597.000 milioni), Selena Gomez (2.558.000 milioni), Kylie Jenner (2.386.

000 milioni), Dwayne Johnson (2.326.000 milioni), Ariana Grande (2.264.000 milioni), Kim Kardashian (2.176.000 milioni), Beyonce (1.889.000 milioni), Khloe Kardashian (1.866.000 milioni) e Justin Bieber (1.763.000 milioni).