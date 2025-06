Incidente a Bonifacio: il superyacht Lady Dia si arena all'ingresso del porto

Un incidente nautico ha coinvolto il superyacht Lady Dia nelle acque di Bonifacio, in Corsica, all'imboccatura del porto. L'imbarcazione, un 43 metri, si è arenato nelle immediate vicinanze delle alte scogliere che tratteggiano la linea di costa dell'isola francese e che ne caratterizzano il paesaggio nello Stretto che la separa dalla Sardegna. Non sono ancora note le cause dell'incidente, che comporterà probabilmente il carenaggio dello yacht per le verifiche del caso, ma è possibile che si sia trattato di un problema di controllo, derivante presumibilmente dall'impianto elettronico. Le autorità marittime locali sono intervenute per gestire la situazione, e si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause precise dell'incidente e sulle operazioni di recupero del superyacht.

Il Lady Dia, consegnato nel 2024, è un modello Custom Line 140, costruito in Italia, ed è uno dei sei esemplari di questa serie. Battente bandiera maltese, il superyacht vanta una velocità massima di 21.5 nodi e una velocità di crociera di 15.0 nodi, spinto da due motori diesel MTU. È un prodotto di eccellenza dell'industria navale italiana, progettato da Francesco Paszkowski Design per gli esterni e gli interni (quest'ultimi in collaborazione con Margherita Casprini), mentre l'architettura navale è opera del Dipartimento di Ingegneria Ferretti. Ha una stazza lorda di 399 GT e un baglio di 8.57 metri, il ponte è in teak, lo scafo e la sovrastruttura, invece, sono in GRP. È un'imbarcazione charter, che può ospitare fino a 12 persone in 5 cabine, con un equipaggio di 7 membri.

Il Lady Dia fa parte del 30% dei superyacht a livello globale per lunghezza complessiva ed è uno dei 635 motor yacht nella fascia di dimensioni 40-45 metri. Le sue performance in termini di velocità massima e volume sono considerate superiori alla media per yacht di dimensioni simili. Al suo interno trovano posto 5 cabine extra-lusso, inclusa una suite armatoriale a tutto baglio sul ponte principale, una cabina Vip, due cabine doppie e una convertibile.

Si trovano inoltre a disposizione degli ospiti unasul ponte, connettività Wi-Fi e aria condizionata, oltre a moto d'acqua, due Seabob, wakeboard, wakesurf e attrezzatura per snorkeling. Il tender è un Williams Jet da 5.03 metri, perfetto per le escursioni a terra.