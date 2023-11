Incidente per Mario Balotelli: auto distrutta, lui illeso

Incidente d'auto per Mario Balotelli a Brescia, che solo per un fortunato caso del destino non si è trasformato in una tragedia. Il calciatore dell'Adana Demirposr si trovava momentamente nella sua città quando, per cause ancora da accertare, poco dopo le 20 di oggi è uscito di strada in una zona non centrale. La supercar a bordo della quale viaggiava il calciatore è andata completamente distrutta ma lui è riuscito a uscire illeso dalla vettura.

Nel corso dei rilievi condotti dalle squadre locali della polizia, Balotelli ha rifiutato di essere sottoposto all'alcol-test. Il calciatore è uscito barcollando dall'abitacolo, probabilmente in conseguenza del grave urto subito dalla vettura, un'Audi, alla quale sono scoppiati tutti gli airbag. Sul posto, oltre alle pattuglie della polizia, sono sopraggiunte anche le auto dei soccorsi, che hanno immediatamente preso in carico il calciatore, che comunque non sembrava essere in condizioni tali da dover essere trasportato in ospedale. Impossibile per il momento determinare la dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altre autovetture, e le ragioni per le quali l'auto di Balotelli è uscita fuori strada. Non è da escludere, visti i danni subiti dalla macchina, che alla base possa esserci l'alta velocità. Il rifiuto di sottoporsi all'alcol-test ha obbligato gli agenti a procedere con una denuncia a suo carico.

Non è la prima volta che Mario Balotelli rimane vittima di un incidente stradale con lui alla guida ma era da diverso tempo che non saliva agli onori delle cronache per fatti che esulano dal rettangolo di gioco. L'esperienza in Turchia non sembra gli stia dando le soddisfazioni sperate ma intanto la disavventura di questa sera gli avrebbe potuto causare danni ben più gravidi iun infortunio.