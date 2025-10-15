Influenza stagionale, primo caso in Italia: dove e a chi è stato diagnosticato

La stagione autunnale avanza e il virus H1N1 che causa la comune influenza stagionale inizia a circolare anche in Italia: nelle ultime ore è stato isolato in una piccola paziente di 10 anni che si trovava ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova per un intervento di piccola chirurgia.

Il virus influenzale

" Eccolo il primo caso di influenza di questa stagione 25-26", scrive sui social il professor Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Bassetti ha spiegato che nel corso del ricovero la bambina " ha presentato nel post-operatorio febbre e sintomi respiratori per cui è stato eseguito tampone orofaringeo, risultato positivo per Influenza A da H1N1. Ora è a casa e sta bene" . È chiaro che con il passare delle settimane e dei primi freddi i casi aumenteranno ma, come sempre, gli esperti consigliano e suggeriscono la vaccinazione soprattutto alle categorie più a rischio.

L'importanza dei vaccini

La campagna vaccinale è già iniziata, in ordine sparso, in tutte le regioni italiane a partire dal 1° ottobre ed è già possibile vaccinarsi o prenotarlo per poi farlo appena disponibile: inizialmente si parte con gli over 60 e con tutti i bambini di età compresa tra 6 mesi e 7 anni così come le donne in gravidanza e che hanno appena partorito. Il vaccino è già somministrabile a chi ha malattie croniche o è immunodepresso così come a categorie di lavoratori particolarmente esposti (dai medici alle forze dell'ordine). " È quindi partita dai bambini la stagione influenzale che si preannuncia molto impegnativa per i numeri. Il consiglio è di vaccinarsi tutti per influenza: da 0 a 100 anni", sottolinea Bassetti.

Proprio un cenno ai numeri: nelle scorse settimane gli esperti hanno previsto una stagione considerata "impegnativa" con 16 milioni di italiani che potrebbero finire a letto con l'influenza e il famoso "picco" che dovrebbe essere raggiunto nel periodo delle festività natalizie.

"Atto di responsabilità"