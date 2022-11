Dalla cattedra a Onlyfans: "Oltre un milione di dollari in tre anni"

Una donna negli Usa ha abbandonato il proprio lavoro come insegnante per sbarcare su Onlyfans. È la storia di Courtney Tillia, mamma di quattro figli e content creator. L’ex insegnante è riuscita a guadagnare sulla piattaforma dedicata alla creazione di contenuti oltre un milione di dollari. Come riporta TNZ, nonostante lei abbia ben 3 account, non ha mai nascosto che la maggior parte dei suoi proventi - circa 750mila dollari - provengono dalla pubblicazione di foto e video in intimo. Gli altri due account sono dedicati ad altro: in uno la donna vende del merchandising, l’altro è gratuito di base, ma pagando si possono sbloccare dei contenuti esclusivi di vario genere.

Nessuna paura del giudizio dei figli

L’ex insegnante ha più volte detto di non aver paura del giudizio dei figli. Lei e suo marito, invece, sostengono che il suo lavoro possa aiutarli ad avere una mente più aperta. “Quando insegnavo avevo pochi soldi - queste le parole di Courtney riportate da TgCom24 - attraverso Onlyfans sono riuscita a fare cose meravigliose, cambiare vita e comprarmi una macchina nuova” . L’aver iniziato a pubblicare contenuti sul portale le ha permesso di fare molti soldi e di viaggiare in posti difficilmente raggiungibili con lo stipendio di un docente americano. “Possibilità che io torni a insegnare? - ha concluso - 0, anche perché avrei dovuto lavorare 25 anni per guadagnare queste cifre” .

La nuova vita a Los Angeles

Nell’ultimo anno Courtney ha lasciato l’Arizona, in cui abitava da sempre, per spostarsi nella più animata Los Angeles, assieme al marito e ai quattro figli. La famiglia ha appena concluso un lungo periodo di vacanza passato nei posti più paradisiaci degli Stati Uniti. La donna ha anche lasciato per un breve tratto di tempo la famiglia per “prendersi del tempo per sé”, girando prima per la Colombia e poi in Giamaica. Tillia ha più volte negli ultimi tre anni devoluto importanti somme di denaro presso alcuni enti benefici americani, si è anche spesa per aiutare i senzatetto della propria città natale.

Sempre più persone aprono un profilo Onlyfans

Negli ultimi due anni, merito anche della pandemia globale, sempre più persone hanno deciso di aprire un profilo su Onlyfans. Ma come si fa a guadagnare cifre da capogiro su questa piattaforma? Il compenso per i creators non è fisso. Funziona prevalentemente ad abbonamenti. Se un creator su Onlyfans ha 10mila abbonati, tendenzialmente guadagnerà molto di più di chi ne ha mille. Nel maggio del 2020, in piena pandemia il sito registrava 200.000 nuovi accessi ogni 24 ore e circa 8000 nuovi creatori di contenuti al giorno. Dal 2019 al 2021 i content creators nell’app sono passati dall’essere poco meno di 100mila e un milione e mezzo. Anche il fatturato nel biennio è aumentato vertiginosamente, passando da 400 milioni a 2,5 miliardi di dollari annui.