Insulti e critiche: cosa è successo alla "prof" del corsivo

Elisa Esposito, la "professoressa" del corsivo diventata famosa alcuni mesi fa con quel suo " amioo " e il suo modo di esprimersi, anche stavolta ha fatto parlare di sé seppur indirettamente. Un locale di Paladina (provincia di Begamo), l'Evolution Cafè, ha creato un evento su Facebook invitando i propri clienti ad accorrere al locale per la presenza della giovane influencer: "Tik Toker night", oltre a "Evolution for success night" con tanto di locandina, non è però piaciuto a molti frequentatori e gente comune che ha commentato ironicamente e pesantemente l'idea di dedicarle una serata.

Quasi mille i commenti finora sul post del locale, la maggior parte dei quali non proprio lusinghieri come quello di Andrea, per il quale " sarebbe stato meglio scrivere involuzion!!!!! Cioè evoluzione al contrario!!! ". Massimiliano è lapidario: " Dopo questo quel locale perderà il 95% della clientela buona ", scrive sotto al post. Per difendersi e rispondere alle critiche, i social media manager della pagina sono stati costretti a stari dietro a molti commenti negativi mantenendo, ovviamente, una linea neutrale ma a favore dell'invito della prof. di corsivo. " La cosa assurda è che se la invitano pagandola pure parecchio vuol dire che c'è una massa di deficenti che va a vederla!!!! ", scrive Samuela senza mezzi termini: la risposta dell'Evolution Cafè, però, è pronta. " Non crediamo di aver pubblicato le cifre che è stata pagata ".

Più educati ma molto ironici, invece, i commenti di altri utenti che hanno usato la stessa moneta con la quale la prof. Esposito ha fatto del corsivo la sua fonte primaria di notorietà. " Peccato,sarei venuto volentieri ma devo andare giú al Brembo a togliere i sassi bagnati e mettere quelli asciutti ", ha scritto Francesco ricevendo oltre 200 consensi alla sua affermazione. Anche Errico è sulla sua stessa lunghezza d'onda: " Peccato che ho già preso l'impegno di andare a spalare la Gera in Presolana, altrimenti sarebbe stato top amioe ". Insomma, piace o non piace, la Esposito fa comunque parlare di sé.