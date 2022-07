"La parlata in corsivo? Mi sembra una grande..."

Ogni estate ha il suo tormentone e la torrida stagione di questo 2022 sembra non voler fare eccezione. E non parliamo di quelli musicali, ai quali alla fine poi ci si abitua e, anzi, dopo tutto fanno anche compagnia. Da qualche anno a questa parte sono i social a creare i tormentoni anzi, per dirla "alla giovane" i contenuti virali. Quest'anno a farla da padrona sembra essere la nuova moda di parlare in corsivo. E chi non sa cosa significa viene semplicemente bollato come boomer. Ma c'è anche chi non ci sta e in diretta televisiva dice quello che tutti pensano ma non hanno il piacere di comunicare urbi et orbi alla nazione, come il signor Stefano dalla Toscana, che con la naturalezza tipica di chi è abituato a parlare senza timori reverenziali, si è fatto portavoce di tanti.

Il parere del signor Stefano sul corsivo "Mi sembra una grande minchiata" #mattino5 pic.twitter.com/bKxLhb4ru3 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 1, 2022

La nuova moda è stata lanciata da Elisa Esposito, sconosciuta i più, soprattutto agli over 20 che non frequentano lo strano mondo di Tiktok. È una giovanissima influencer che milanese che in realtà non si è inventata nulla di nuovo. La ragazza, infatti, ha avuto l'idea di traslare in contenuti vocali quello che da anni accade per iscritto su Twitter, dove vengono utilizzati i grafemi dell'alfabeto fonetico internazionale per sottolineare le storpiature che vengono fatte dai personaggi famosi in alcune espressioni tipiche o frutto di un lapsus momentaneo. Sono consuetudini di scrittura utilizzate soprattutto per ironizzare e tra i più famosi esempio c'è l'acuto di Roby Facchinetti in Dio delle città, che sui social viene spesso riportato come "Dio delle cittæ", magari anche in forma allungata.