Ponti a scuola, da Ognissanti al 2 giugno: tutti gli stop alle lezioni e le festività dell'anno in corso

A partire da Ognissanti si inaugurerà la stagione dei ponti nel mondo della scuola: il calendario dell'anno scolastico 2024/2025 sarà decisamente favorevole per quanto concerne il periodo delle festività tra Natale Capodanno e l'Epifania, con l'aggiunta di qualche giorno in più di stop alle lezioni rispetto al consueto.

Come detto, si inizierà con il ponte relativo alla celebrazione del 1° novembre, il giorno dei Santi. Nella maggior parte delle Regioni italiane, con l'esclusione degli studenti delle province autonome di Trento e Bolzano che potranno beneficiare di un periodo di vacanza più lungo, la fine delle lezioni arriverà tra l'1 e il 3 novembre: cadendo il primo del prossimo mese di venerdì, grazie al sabato e alla domenica si prolungherà lo stop per altri due giorni. Dal momento che per il 31 ottobre tra scuola e università è in programma uno sciopero che prevede manifestazioni e flashmob potrebbe aggiungersi un ulteriore giorno di stop in caso di adesione.

Si passa poi al ponte delle festività natalizie, dato che l'Immacolata dell'8 dicembre, e la festa di Sant'Ambrogio, il 7 per i milanesi, cadono nel fine settimana e non è in programma alcun giorno aggiuntivo. Stop previsto per la maggior parte delle scuole da venerdì 20 dicembre, mentre si tornerà sui banchi il 7 gennaio dopo aver fatto una pausa di ben 17 giorni, una delle più lunghe degli ultimi anni. Emilia-Romagna, Toscana e le province autonome di Trento e Bolzano inizieranno le vacanze il 24 dicembre.

Per quanto concerne il Carnevale, si parla di un periodo di stop molto breve, a seconda della Regione di residenza, con giorni di vacanza che varieranno dall'1 all'8 di marzo.

Ponte successivo a Pasqua, che cade il 20 aprile 2025: le vacanze partiranno da venerdì 18 fino a martedì 22 compreso. Pochi giorni dopo le celebrazioni per il 25 aprile, festa della Liberazione che cade di venerdì: in arrivo, quindi, un altro ponte fino a domenica 27: su 10 giorni di scuola non si sarà sui banchi per ben 8 di essi.

Si chiude col ponte del 1° maggio, festa del Lavoro che cade di giovedì e consentirà quindi agli studenti di beneficiare di un altro stop tra il primo del mese e il 4 maggio, e infine con quello della festa , che cade di lunedì 2 giugno: in questo caso ci si fermerà da domenica 31, con altri 3 giorni di stop. Il 18 inizieranno invece gli esami di maturità per gli studenti dell'ultimo anno di superiori.