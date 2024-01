“Per Israele”. In un libro i discorsi di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI rivolti agli ebrei

La casa editrice The Skill Press, business unit del gruppo The Skill, ha pubblicato un nuovo volume dal titolo " Per Israele ". Il libro, curato da Andrea Camaiora, CEO del gruppo, è una selezione dei discorsi rivolti alla comunità ebraica, in tempi e luoghi diversi, da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Nelle settimane in cui infuria lo scontro in Medio Oriente, a ridosso della Giornata della memoria, domani 27 gennaio, la casa editrice prende "una precisa e decisa scelta di campo", si legge nella nota di presentazione del volume.

Questa parte è, ovviamente, quella di Israele. La casa editrice ha deciso di schierarsi " dalla parte della libertà, della democrazia e della prosperità, contro ogni orrore e desiderio di sopraffazione. Contro ogni tentativo di far apparire, come nella favola di Fedro, il lupo al posto dell'agnello. E per svegliare le coscienze di fronte all'allarme dei prodromi di un nuovo Olocausto ". Nella prefazione del volume, Camaiora sottolinea come testimoniare la verità, soprattutto in questo particolare e delicato momento storico, " significa ricordare oggi che in Medio Oriente, ogni giorno, Israele con la sua esistenza dimostra che un altro mondo, un mondo migliore, è anche lì possibile. Un mondo certamente imperfetto, non privo di limiti ma contraddistinto da libertà, democrazia, prosperità ".