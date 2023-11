Il sondaggio choc sugli islamici in Italia: ecco quanti stanno con i terroristi di Hamas

Cosa pensano i musulmani in Italia della guerra tra Israele e Palestina? Lo ha chiesto la testata La Luce, vicina agli ambienti islamici italiani, ottenendo risposte che, purtroppo, non stupiscono. È stato selezionato un campione di 1000 persone, di cui l'81% di fede musulmana, per rispondere a delle domande inerenti il conflitto e il risultato rispecchia pressoché in modo fedele quanto si vede, e si sente, durante le manifestazioni che si snodano nelle città italiane ma anche all'estero, in un crescendo di appiattimento dell'Occidente verso valori che non ci appartengono, in nome di una inclusione a senso unico che somiglia più a una sostituzione. I cori antisemiti e gli insulti verso Israele sono diventati parte integrante di queste manifestazioni, tollerate per quieto vivere ma dai tratti inquietanti.

Alla domanda su quale sia la causa principale del conflitto, l'83.7% degli intervistati ha risposto che è la " nascita di Israele e l’occupazione " e solo lo 0.8% considera " l'estremismo palestinese ". Il restante imputa la responsabilità agli occidentali con le complicità arabe. E in linea con le risposte a questa domanda, non è certo una sorpresa che il 60.3% degli intervistati consideri Israele come " uno Stato terrorista " e che il 38.5 la definisca " una potenza occupante ". La risposta che inquadra però meglio l'opinione che i musulmani in Italia hanno del conflitto tra Israele e Palestina è legata alla loro percezione di Hamas, perché solo il 7.1% degli intervistati lo considera uno " un gruppo terrorista ". Il 78% delle persone prese a campione dalla testata La Luce, infatti, dichiarano che Hamas è " un movimento di liberazione nazionale ".