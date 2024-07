"L'aereo di Salvini l’unico a partire". Pd attacca, ma Ita nega: "Altri 12 decolli nello stesso orario"

Ascolta ora 00:00 00:00

Interrogazioni parlamentari, attacchi al vetriolo, articoli ricchi di pathos. Poi la smentita, con tanto di figuraccia. Il down informatico di Microsoft ha causato problematiche anche al trasporto aereo e si sono scatenate clamorose polemiche sul ministro Matteo Salvini: il titolare delle Infrastrutture, insieme a Riccardo Molinari e Maurizio Lupi, sarebbe salito sull’unico volo di Ita Airways – il Fiumicino-Milano Linate delle 13 – non cancellato in quella fascia oraria. L’indiscrezione lanciata dalla Stampa ha generato una bufera in rete, ma il quotidiano torinese ha dimenticato alcuni importanti dettagli. E non è tardata ad arrivare la precisazione della compagnia aerea, che ha smentito categoricamente quella ricostruzione.

"Con riferimento a notizie e indiscrezioni riportate sulla stampa rispetto all'operatività del volo AZ2032 da Roma Fiumicino a Milano Linate a bordo del quale, tra gli altri passeggeri, viaggiava il Ministro Matteo Salvini, ITA Airways comunica che si tratta di una notizia destituita di qualsiasi fondamento" , recita la lunga nota diramata da Ita. La compagnia ha evidenziato che nella stessa fascia oraria (12-15) ha operato ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli, di cui 10 di breve-medio raggio e 2 di lungo raggio. Ma non solo: da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati. Insomma, quelle circolate in precedenza erano fake news: “La compagnia si riserva eventuali azioni a tutela della propria reputazione e della correttezza del proprio operato, in una giornata fortemente impattata dal problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici che ha coinvolto tutto il trasporto aereo” .

Prima dell’intervento della compagnia nostrana, la Lega aveva preso posizione con un comunicato: “Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha deciso l'orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy. I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all'estero, non erano evidentemente prevedibili” . Il portavoce del Carroccio ha aggiunto che i legali del vicepremier procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore. Naturalmente la sinistra aveva provato a cavalcare le polemiche, gettando fango sugli esponenti di governo.

Sia ilche(con il verdissimo Angelo Bonelli) hanno rapidamente presentato delle interrogazioni parlamentare per provare a guadagnare un po’ di visibilità, rimediando una brutta figura.