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Kanye West e Travis Scott fermati a Reggio Emilia: concerti vietati per sicurezza

Il prefetto blocca le due date alla Rcf Arena dopo gli esposti di Codacons e Comunità ebraica. Pesano il rischio contromanifestazioni, i precedenti annullamenti e l’arrivo previsto di oltre 100mila spettatori

Kanye West e Travis Scott fermati a Reggio Emilia: concerti vietati per sicurezza
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Vietati "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e il 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa dal Prefetto della città emiliana Salvatore Angieri - che il 25 maggio ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - a seguito delle istanze presentate dal Codacons e dalla Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia riguardo il di Kanye West al 'Pulse of Gaia Festival'. L'incontro, è stato dedicato all'esame dei profili di ordine e sicurezza pubblica connessi alle performance di Kanye West e Travis Scott.

Nel dettaglio, spiega una nota della Prefettura reggiana, "sulla base delle valutazioni emerse nel corso del Comitato e degli ulteriori approfondimenti istruttori relativi agli aspetti di safety e security, il Prefetto ha adottato un provvedimento ai sensi dell'art. 2 del Tulps, disponendo il divieto di entrambi i concerti. La decisione - viene evidenziato - riguarda due eventi previsti in date consecutive presso la Rcf Arena, struttura con una capienza di circa 103.

000 spettatori, ed è stata assunta per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore. Sulla valutazione complessiva hanno, inoltre, assunto rilievo l'annullamento di precedenti concerti del rapper statunitense in altri Paesi e il concreto rischio di contromanifestazioni", conclude la nota.

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