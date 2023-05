"Lascerò la Rai a fine giugno". La conferma dell'Annunziata in diretta

Ci si aspettava una qualche (seppur minima) reazione da parte di Lucia Annunziata in occasione della sua prima apparizione in televisione dopo il recente annuncio delle sue dimissioni dalla Rai. In occasione della regolare messa in onda del suo Mezz'ora in più, su Rai3, non c'è stato nulla di trascendentale per quanto riguarda contrordini o ulteriori annunci choc. Anzi, stando soltanto a quello che è successo nella puntata odierna del suo talk show domenicale, se qualcuno non si fosse minimamente informato di quello che era capitato nei giorni scorsi, non avrebbe saputo praticamente nulla sul fatto che l'Annunziata si fosse nel frattempo dimessa.

Difatti, le uniche parole provenienti dalla sua viva voce riguardo le bollenti polemiche che hanno seguito la sua lettera di addio alla Rai di giovedì 25 vengono affidate al consueto collegamento che il Tg3 dell'edizione delle ore 14.20 dispone con lo studio di Mezz'ora in più. Questo la sua dichiarazione in diretta tv: " Questa è l'ultima puntata ", sembra annunciare in maniera rigida e anche abbastanza sorprendente l'Annunziata, prima di aggiungere la frase " prima delle quattro finali. Credo che qualcuno abbia letto le mie dimissioni: lascerò la conduzione di questa trasmissione. Però finiremo, come accordi con l'azienda, la stagione fino a fine giugno ". Poi, il consuetudinario annuncio dei temi e degli ospiti della puntata.

Nessuna ulteriore spiegazione, quindi, sulla sua scelta e nessun tipo di editoriale alla Santoro dei "bei tempi" su quella che è stata la propria decisione annunciata con una lettera pubblicata tre giorni fa. In quella circostanza la giornalista salernitana aveva detto addio alla televisione di Stato nella quale lavorava da quasi 30 anni perché " non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque ".