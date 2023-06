"Lei è una bimba di Conte?". E Giuseppi fa il "piacione" con la tiktoker

Quel sorrisetto sornione non lo si vedeva da tempo. Per forza: di occasioni per scherzare, negli ultimi mesi, Giuseppe Conte ne ha avute davvero poche. Prima la scoppola elettorale, poi le defezioni interne al Movimento e le sparate di Grillo sulle brigate di cittadinanza. Insomma, un grattacapo via l'altro. A far ringalluzzire Giuseppi ci hanno però pensato le "bimbe di Conte". Ma sì, le autoproclamate groupie dell'ex premier, che sui social hanno creato una comunità virtuale per supportare - a suon di meme sdolcinati - il leader pentastellato. Tutto molto cringe (ovvero, imbarazzante), direbbero i giovani.

Ebbene, di recente l'ex premier si è imbattuto proprio in una di queste sue fan molto attiva sui social: la tiktoker Chaimaa Cherbal, conosciuta sul web come "Signorina Cherbal". Al cospetto del suo beniamino, la giovane non ha esitato a immortalare il momento e il leader politico, a sua volta, non si è sottratto all'estemporaneo siparietto che ne è scaturito. Il video, finito sui social, è tutto da ridere. "Allora signor Conte, cosa pensa delle nostre bimbe di Conte? Le 'sue' bimbe di Conte...", afferma la tiktoker, inquadrando anche l'ex avvocato del popolo alle proprie spalle. E quest'ultimo: "Ma lei è una bimba di Conte?". Domanda quasi retorica. E infatti la risposta dell'influencer è stata immediata: "Ovvio, da sempre".

Il dialogo poi si è fatto ancora più surreale. "Con mia grande sorpresa, io pensavo che (le bimbe di Conte, ndr) fossero in là con gli anni. Invece vedo che lei è giovanissima", ha commentato l'ex premier, ormai lanciato nel botta e risposta. E ancora: "Alziamo l'età media... Penso che siete divertentissime, non riesco a seguire sempre ma avete molta ironia. Andate a vedere cose molto divertenti, molto simpatiche. Mi prendete anche in giro... in modo affettuosissimo". Figurarsi, la tiktoker subito lo ha rassicurato: "No, no... col cuore". E in effetti le pagine social delle suddette "bimbe" sono un tripudio di sviolinate all'ex avvocato del popolo. Roba che nemmeno i pentastellati più militanti.

"Vi ringrazio e vi mando un grande abbraccio collettivo", ha concluso Conte, col tono "piacione" del grillino alfa. E la tiktoker, in brodo di giuggiole: "Bimbe di Conte per sempre". Chiaramente i commenti sui social si sono sprecati. "Vabbè.... non ho parole", ha chiosato qualcuno su Twitter. E altri: "Che disagio". Ma non sono mancati utenti che sottolineavano la simpatia un po' narcisa dell'ex premier. Almeno qualche sorriso Giuseppi è riuscito a strapparlo. A differenza di quando presenta certe proposte politiche da restarci di sasso.