Maturità 2025: tutte le tracce della prima prova

Questa mattina alle 8:30 ha preso il via la Maturità 2025 per 524.415 studenti, con la tradizionale prova scritta di italiano. Il Ministero dell’Istruzione ha proposto sette tracce uguali su tutto il territorio nazionale, suddivise in tre categorie: analisi del testo, produzione di un testo argomentativo e riflessione su tematiche di attualità.

I punteggi

Gli studenti hanno a disposizione un massimo di sei ore per completare il compito. È consentito l’uso del vocabolario di italiano, mentre non è permesso consultare il dizionario dei sinonimi e contrari. La prova verrà valutata con un punteggio compreso tra 0 e 20 punti. Il risultato andrà a sommarsi al credito scolastico e agli esiti delle prove successive per determinare il voto finale dell’esame.

Le tracce

Tra i protagonisti della prima prova scritta dell’Esame di Maturità 2025 figurano alcuni tra i più noti nomi della letteratura, della filosofia e dell’attualità italiana. Gli studenti hanno potuto scegliere tra sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, articolate nelle consuete tre tipologie.

Per l’analisi del testo sono stati selezionati due brani letterari: una poesia di Pier Paolo Pasolini, tratta dalla raccolta Dal diario e nota come "Appendice 1", un componimento senza titolo che riflette il percorso esistenziale e poetico dell’autore sin dagli anni giovanili; e un passaggio tratto da Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dedicato alla visita di Angelica nella casa dei principi di Salina.

Nella sezione dedicata al testo argomentativo e ai temi di attualità, figurano proposte eterogenee: un estratto da Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo dello storico britannico Piers Brendon; una riflessione sul termine “Rispetto”, parola dell’anno secondo Treccani, firmata da Riccardo Maccioni; un intervento del filosofo Telmo Pievani sul concetto di celebrità nel tempo geologico intitolato Un quarto d’era (geologica) di celebrità; un brano ispirato al pensiero del giudice antimafia Paolo Borsellino, dal titolo I giovani, la mia speranza; e infine un'analisi critica del ruolo dell’indignazione nei social media a cura di Anna Meldolesi e Chiara Lalli, con il provocatorio interrogativo: Ma serve a qualcosa?

Termine massimo alle 14.30 per la consegna del tema

Gli studenti dovranno consegnare il proprio elaborato entro le 14.30, orario in cui si concluderà ufficialmente la prima prova scritta. Chi termina in anticipo potrà consegnare il compito a partire dalle 11.30, presentandolo direttamente alla commissione esaminatrice.

Gli auguri della Premier

Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto mandare un messaggio ai maturandi con un video diffuso sui social: " Lo so, oggi è il giorno: l'esame di maturità.

Avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti, perchè dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni. Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Vi mando un grande in bocca al lupo. Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio".