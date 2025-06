La minaccia di Khamenei: "La battaglia ha inizio, non mostreremo alcuna pietà" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Si alza la tensione in Medio Oriente dopo che il presidente Usa, Donald Trump, si è detto pronto a entrare in guerra nel conflitto tra Iran e Israele. La guida suprema iraniana Ali Khamenei ha reagito minacciando: "La battaglia ha inizio".

7.01 - Iran: media, nella notte telefonata fra Trump e Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente americano, Donald Trump, hanno avuto un colloquio telefonico durante la notte. Lo riporta il Times of israel citando un funzionario israeliano. Netanyahu ha dichiarato ieri di aver parlato con Trump quasi ogni giorno da quando è scoppiato il conflitto tra Israele e Iran la scorsa settimana.

1.39 - Khamenei su X: "La battaglia ha inizio"

La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma sociale X che recita: "Nel nome del nobile Haidar, la battaglia è cominciata". Haidar è un appellativo spesso usato per indicare Ali, considerato dai musulmani sciiti il primo Imam e successore del profeta Maometto. Sul profilo in lingua inglese di Khamenei si legge inoltre: "Dobbiamo dare una risposta forte al regime sionista terrorista. Non mostreremo alcuna pietà ai sionisti" La dichiarazione fa riferimento al primo imam dell’Islam sciita e alla sua conquista della città ebraica di Khaybar nel VII secolo. Il post include un’immagine di un uomo con una spada che entra da un cancello simile a una fortezza, con strisce infuocate nel cielo sopra. La dichiarazione è il primo messaggio pubblico di Khamenei da quando Donald Trump ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran e ha detto che gli Stati Uniti per “il momento” stanno rinviando l’uccisione dell'ayatollah.

00.59 - Meloni, l'Iran potenza nucleare minaccia per tutti

"Sono d'accordo sul fatto che un Iran come potenza nucleare non sarebbe una minaccia solamente per Israele, sarebbe una minaccia anche per tutti noi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del G7, rispondendo a chi le chiedeva un commento sulle parole del cancelliere Friedrich Merz, secondo cui Israele "sta facendo il lavoro sporco per tutti noi". "Ho sempre pensato che lo scenario migliore fosse quello di un oppresso popolo iraniano che riesce a rovesciare il regime, dopodiché si deve fare il pane con la farina che si ha... Si deve operare nello scenario nel quale si opera, per cui l'obiettivo è quello di impedire che l'Iran abbia una potenza nucleare". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del G7, rispondendo a una domanda sul monito di Emmanuel Macron contro un cambio di regime con la forza in Iran. "Con la negoziazione fino a ieri non si è riusciti.

Lo scenario è possibile che oggi cambi e noi dobbiamo guardare all'obiettivo - ha aggiunto -, non a quella che è la nostra idea perfetta per ottenere quell'obiettivo. È evidente che finché la minaccia esiste, Israele ha anche il diritto difendere la sua sicurezza"