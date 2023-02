L'inquisizione contro la Rowling, i seminatori di odio, Banksy. Le parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore poetico ai numeri che decretano il successo delle notizie sul web. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

La fine di Sanremo

E anche quest'anno si è chiusa la parentesi del Festival di Sanremo. Il copione dettagliatamente scritto è stato magistralmente recitato, fra baci omoerotici, gossip sottopelle ed esplosioni semiprogrammate, contornate da polemiche a orologeria. Un po' di musica ha provato ad affacciarsi al palco. Ma ha incontrato poca, pochissima poesia.

Le eroine del nuovo ordine

Continua la propaganda di una certa America sugli schermi su cui restiamo incollati. Su Netflix, con Lidia Poët, si aggiunge un tassello al grande dipinto che vogliono mostrarci, dove le icone femministe prendono il posto degli antichi eroi, mentre i maschi, ingabbiati nel “patriarcato”, sono retrocessi al grado di meri ostacolatori della presa del potere femminile. Comunque Matilda De Angelis resta una bravissima attrice.

Banksy e l'opera maschicida

Dove voglia arrivare questa smania del femminismo radicale ce lo racconta, con coscienza o no, la profezia dell'Arte. Per San Valentino Banksy ha installato un'opera in cui una casalinga anni “50, con segni di violenza sul corpo, ha messo il corpo di un uomo in un congelatore. L'opera è stata accolta come attivismo contro la violenza delle donne. Questa la fine del maschio, se vincerà la violenza del femminismo radicale.

L'inquisizione contro la Rowling

Ma non tutte le femministe sono uguali. Nel mondo anglosassone la Rowling, la straordinaria autrice di Harry Potter, è finita ancora una volta sotto i forconi della nuova inquisizione, dopo che il NY Times l'ha difesa pubblicamente. Quale la colpa? Aver supportato una tesi che oggi non si può più sostenere, ossia che il sesso di una persona è determinato biologicamente, contro i “gender issue”. Tutta la nostra stima e supporto a J.K. Rowling.

La parabola dei Ferragnez

E a proposito di conseguenze del nuovo ordine applicato, sembra scricchiolare la coppia Ferragni-Fedez. Posto che della propria vita privata ciascuno fa ciò che vuole – celebrità comprese – la domanda che pone la narrazione di questa famosa coppia è: quanto può durare l'incontro fra maschile e femminile se la parte maschile si fa baciare da un altro uomo davanti a qualche milione di persone?

I seminatori di odio sociale

E intanto in Italia che si fa? Si semina odio. Così ha fatto una psicologa a Piazzapulita da Formigli. È incredibile dover ammettere che esistono persone che vogliono combattere la violenza maschile con la violenza femminile, ma ancor più incredibile è accettare che ci sono ancora persone che vogliono seminare odio nel cuore dei più poveri da usare contro i ricchi. L'invidia resta sempre una cattiva consigliera. Perché dare spazio a queste voci?