"Hanno chiesto una pausa". The Ferragnez in crisi, sospese le riprese della serie

Se la crisi tocca gli interessi economici allora significa che la questione tra Fedez e Chiara Ferragni è seria. Lo rivelano le foto che stanno circolando nelle ultime ore in rete, quelle che li immortalano seri e distaccati nella loro prima uscita post Sanremo. E lo dicono i bene informati: " Hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese ".

La voce arriva da Linkiesta che svela il retroscena legato alla coppia e confermerebbe che l'aria che tira in famiglia non è delle migliori, tanto da non consentire al rapper e all'influencer di comparire davanti alle telecamere per completare le riprese della seconda stagione della loro fortunata serie in streaming. " Rassicuriamo coloro per cui è crisi solo se fai le valigie: nessuno dei coniugi Ferragni è andato a dormire in albergo, per ora ", riferisce il sito di informazione, che ironizza sull'allontanamento social di Fedez e sulle apparizioni altrettanto social della Ferragni, che da giorni su Instagram si mostra sempre sola o in compagnia dei due figli, ma del marito neanche l'ombra.

Le voci sull'incontro con l'avvocato

A preoccupare sono le ultime voci circolate sul web, che parlano del fantomatico incontro con un noto avvocato dei vip avvenuto nella palazzina in centro a Milano, dove i Ferragnez sono stati fotografati da Whoopsee il giorno di San Valentino. " Le carte del divorzio sono già pronte ", aveva profetizzato un follower della coppia su Instagram, ma in realtà dietro all'appuntamento ci sarebbero questioni più professionali che personali. Il contratto che la coppia ha firmato con Prime, per assicurarsi la realizzazione della seconda stagione della serie "The Ferragnez", avrebbe clausole rigide, soprattutto quelle legate alle tempistiche delle riprese. Ma vista la crisi in corso, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto una sospensione temporanea delle riprese per cercare di superare il momento difficile.

Stop alle riprese di "The Ferragnez 2"