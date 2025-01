Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'edizione televisiva della Lotteria Italia 2025 è affidata quest'anno a Stefano Di Martino, showman in ascesa in Rai. La formula per lo svelamento dei premi. Rispetto all'anno scorso c'è stato un importante aumento dei biglietti venduti, che sono passati dai 6,7 milioni della Lotteria Italia 2023 agli oltre 8,6 milioni della Lotteria Italia 2024, con una raccolta record che ha superato i 43 milioni di euro. L'aumento percentuale è stato del 29% rispetto alla vendita dell'anno precedente. I biglietti di prima categoria anche quest'anno sono 5, a cui vengono riconosciuti premi che vanno da 1 a 5 milioni di euro. Vista la maggiore raccolta, è maggiore anche il numero di premi assegnati. Così com'è sempre stato, anche quest'anno la vincita alla Lotteria Italia è esentasse, ciò significa che ai fortunati possessori dei biglietti estratti viene accreditata l'intera somma vinta.

Anche quest'anno il Lazio si rivela essere la regione con il maggior numero di biglietti staccati, ossia 1,6 milioni, di cui ben 1,2 sono stati venduti nella Città metropolitana di Roma. Subito dietro si trova la Lombardia, sono sono stati venduti 1,3 milioni di tagliandi, ma la distribuzione è stata più uniforme, considerando che nella Città metropolitana di Milano sono stati venduti 583 mila. Sul terzo gradino del podio la provincia di Napoli, con 463 mila tagliandi. Quest'anno la vendita online ha registrato l'erogazione di 216 mila tagliandi.

Il quinto premio vale 1 milione di euro; il quarto premio vale 1,5 milioni di euro; il terzo premio vale 2 milioni di euro; il secondo premio vale 2,5 milioni di euro; il primo premio vale 5 milioni di euro. Il biglietto vincente, affinché venga considerato valido per riscuotere la vincita, dev'essere consegnato integro e originale presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali srl” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma.

Può anche essere spedito per mezzo raccomandata allo stesso indirizzo indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta.