Lotteria Italia, è il giorno delle estrazioni: cosa c’è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Se è vero che l'Epifania tutte le feste porta via, è anche vero che tradizionalmente ogni 6 gennaio avviene l'estrazione della Lotteria Italia con una pioggia di milioni. Tra poche ore, infatti, si darà il via all'estrazione del primo premio da cinque milioni di euro e di tutti gli altri da 2,5 milioni di euro in giù fino ai premi da centomila euro e ventimila euro che quest'anno saranno più numerosi.

I numeri del 2025

Infatti, rispetto al 2024, le vendite dei biglietti della Lotteria Italia sono aumentati del 28% con la cifra complessiva è pari a 8,6 milioni di euro. L'appuntamento per scoprire i premi principali sarà nel corso della trasmissione "Affari tuoi", su Rai Uno, che va in onda in prima serata su Rai Uno ma con le operazione di estrazione previsto intorno alle 19.00. Si potanno vincere anche due milioni, 1,5 e un miliore di euro tra quelli milionari.

Dove sono stati venduti più biglietti

Tra le regioni con il maggior numero di biglietti venduti al primo posto si piazza la Lombardia con il 16,4% (circa 1.410.400 biglietti) delle vendite complessive seguita dal Lazio con il 14,4% (circa 1.238.400 biglietti), terzo posto per la Campania (10,4%, circa 894.400 biglietti). Dietro si piazzano Emilia Romagna (9,3%), Piemonte (7,2%) e Toscana al 7,1% secondo i numeri riportati da Agimeg (Agenzia giornalistica sul mercato del gioco).

Dove controllare le estrazioni

Per verificare se è proprio il biglietto che si possiede a essere tra quelli vincenti, si potrà andare sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove verrà pubblicato l'elenco completo dei biglietti vincenti. Un'altra modalità è con "App My Lotteries" dove servirà soltanto scansionare il codice QR del biglietto per verificare in tempo reale. Infine, durante la puntata di Affari tuoi si potranno verificare immediatamente quali saranno i biglietti dalle vincite milionarie.

Quanto tempo per riscuotere la vincita

" ll biglietto vincente della Lotteria Italia deve essere presentato integro ed in originale presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di 'Lotterie Nazionali srl' – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma.Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale) ", fa sapere l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Aams).

Molti non sanno che i premi devono essere richiesti entro 180 giorni (sei mesi)

dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: di solito, quindi, si può riscuotere entro la prima parte di luglio. Un'altra ottima notizia riguarda la mancata tassazione per questa tipologia di vincite.