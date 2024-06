Luiss e Micromegas insieme per far realizzare agli studenti programmi tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta la "prova sul campo" per gli studenti del Master di Luiss Business School di Milano, è stata la realizzazione di due puntate tv incentrate sull'Energia Nucleare e la Salute mentale nei giovani.

Il master in Marketing Management – Major in Corporate Event, PR & Communication, della sede di Milano, diretto dai docenti Luca Pirolo e da Lorena Fragassa, ha dato vita ad un progetto estremamente concreto per testare le capacità organizzative e di team degli studenti della Luiss.

L'aiuto di Micromegas

Come era già successo qualche settimana prima con il corso della sede di Roma, Micromegas, ha messo a disposizione i propri studi televisivi e tutto lo staff di regia, per produrre due puntate TV di 45 minuti ciascuna, condotte dal Vicedirettore del TG de La7 Andrea Pancani, che ha moderato gli ospiti in studio e in collegamento.

Gli studenti sono stati organizzati in in gruppi di lavoro e il loro compito era quello di realizzare completamente una puntata televisiva partendo del tema, i contenuti, la presentazione fino alla totale produzione, occupandosi anche dei minimi particolari.

La realizzazione

I lavori vincitori, hanno mostrato una grande competenza a iniziare dai temi scelti di grande attualità come l'energia nucleare e la salute mentale nei giovani.

I due lavori

Quello sull'Energia Nucleare ha visto nello studio ospiti a favore e contro come nel classico contraddittorio televisivo, che hanno dibattuto affrontando la questione dell’indipendenza energetica, della sicurezza, del know-how militare, scorie, investimenti per la fusione nucleare e alternative rinnovabili.

Presenti in studio l'ambientalista e politico Ermete Realacci, il chimico e dirigente di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche Nicola Armaroli, ed infine il professore di Energy and Environmental Policy all’Università LUISS, Alessandro Lanza.

Estremamente interessante anche la produzione della puntata sulla salute mentale dei giovani, argomento di grande importanza in questo periodo in cui i dati mostrano un aumento nei giovani di disturbi come ansia, depressione e stress.

Il focus principale della puntata è stato incentrato sul mondo del lavoro e quello dello sport, alla presenza in studio dell'Executive Coach e Consulente di People & Organization all'Università LUISS Felice Valente, della scrittrice e consulente per le risorse Chiara Bisconti, della psicoterapeuta e psicologa sportiva dell'AC Milan giovani Michaela Fantoni e dello psichiatra Antonino Tamburello.

Un lavoro che va oltre

L’accordo tra Luiss Business School e Micromegas prevede inoltre un ulteriore e

finale sviluppo delle Challenge vincenti: i temi saranno proposti dal vivo nel corso della quarta edizione della Rassegna Culturale Mediterranea – La Civiltà Blu che si terrà a Sabaudia il prossimo mese di agosto.