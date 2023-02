"La macchina e le vessazioni quotidiane". La rabbia di Myrta Merlino

L’allarme sicurezza, l’emergenza rifiuti, il problema trasporti, ma non solo. Roma deve fare i conti con un malfunzionamento generale nonostante le promesse dell’amministrazione guidata dal dem Gualtieri e anche Myrta Merlino ha deciso di fornire la sua testimonianza in una lettera al Corriere della Sera. La conduttrice di La7, infatti, ha raccontato di aver visto sparire la sua macchina – parcheggiata regolarmente – per fare spazio a un set cinematografico. Una rimozione avvenuta di punto in bianco, con tanto di beffa: il dispendio di soldi, tempo ed energia per andarla a recuperare.

La denuncia di Myrta Merlino

“Ormai vivere nel centro storico della Capitale (quando ci sono arrivata da Napoli, oltre 20 anni fa, mi sembrava il più straordinario dei privilegi!) vuol dire fare i conti quotidianamente con la legge di Murphy: se qualcosa può andare storto stanne certo che lo farà…” , ha esordito la Merlino prima di entrare nel dettaglio della sua vicissitudine.

Tutto inizia venerdì sera, quando dopo oltre 45 minuti di ricerca forsennata la giornalista riesce a parcheggiare l’auto del figlio nelle strisce blu riservate ai residenti (già costretti a pagare per il permesso di accesso alla zona a traffico limitato). “Domenica e lunedì l’auto resta parcheggiata in piazza del Collegio Romano, correttamente posizionata all’interno delle apposite strisce blu” , il racconto della Merlino, per arrivare alla sventura: “Martedì mattina, il mio compagno, che la cerca per prenderla e svolgere alcune commissioni, si trova dinanzi una inaspettata sorpresa: l’auto è stata rimossa, la piazza è completamente chiusa e transennata per le riprese di un set cinematografico. Roma caput mundi”.