“Manda le foto o ti sparo”. Le minacce della showgirl alla fotografa

Lodovica Mairè Rogati torna a fare parlare di sé. A poco meno di un anno di distanza dal caso Matteo Richetti – aveva accusato il parlamentare di Azione di abusi e violenze private, ma è stata indagata per stalking – la showgirl è stata rinviata a giudizio per stalking e diffamazione: l’accusa è di aver minacciato di morte la fotografa Francesca Marino per avere delle sue foto.

“Hai 24 ore per mandare tutte le centinaia di scatti che hai fatto, altrimenti io vengo e ti sparo” : questo uno dei passaggi riportati dal Messaggero delle minacce di morte via Whatsapp, accompagnate da atti persecutori e un post su Facebook al vetriolo nei confronti della fotografa. La vicenda risale al febbraio del 2018: qualche giorno prima, Francesca Marino – figlia del regista Umberto Marino – le aveva realizzato un classico shooting. L’accordo è per venti foto, ma durante il servizio fotografico la Rogati si sarebbe innamorata del gatto della fotografa, tanto da volere anche degli scatti insieme al felino. “Quella richiesta mi aveva messo a disagio” , l’ammissione della fotografa in aula.

Terminato lo shooting, la fotografa si mette a lavorare sulle istantanee e seleziona le migliori. Le corregge al computer e poi invia i venti scatti pattuiti, aggiungendo le due foto insieme al gatto. In questo momento iniziano le persecuzioni della Rogati, già presidente dell’associazione contro la violenza sulle donne “Io non ci sto”. Secondo la showgirl, infatti, la fotografa avrebbe dovuto consegnare tutto il materiale. E qui sarebbero iniziate le decine di minacce: “Tu prega solo Dio di non incontrare mai me o il mio compagno per strada”, “Se ti azzardi a fare anche solo un altro commento su di me, come quelli che mi hanno riferito adesso ti denuncio per diffamazione e calunnia e non solo!”, “Tu sei figlia di qualche fallito artistoide... Io invece di chi ti spacca il c... in Tribunale e ti fa finire a vendere il pesce al mercato”.