Massimo Lovati testimonial per cliniche dentali: a novembre il "tour" in Italia

L'avvocato Massimo Lovati, da quando ha lasciato la difesa di Andrea Sempio, è quasi sparito dalla tv. Giustamente, direbbe qualcuno, visto che non è più l'avvocato dell'unico indagato della nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Ma non è del tutto sparito dai radar, perché in tv al posto suo ci va l'avvocato Fabrizio Gallo, suo difensore in una causa per diffamazione, e poi perché sui social continua a essere molto presente, anche se non nelle stesse vesti. Poco prima che il suo incarico venisse revocato, infatti, l'avvocato aveva annunciato in tv che sarebbe andato in Albania per rifarsi i denti in qualità di testimonial di una clinica dentale. In effetti, durante la sua unica apparizione televisiva degli ultimi giorni, avvenuta nel corso del programma di Massimo Giletti "Lo Stato delle Cose", Lovati ha mostrato una nuova dentatura, dicendo anche che nei primo giorni gli sembrava di avere "una rana" in bocca.

Che sia il testimonial di questa clinica è stato provato anche dal contratto di collaborazione mostrato in tv ma nessuno si immaginava che andasse oltre la semplice pubblicità in cambio di una nuova protesi. Invece, l'avvocato Lovati stupisce ancora e nelle prossime settimane sarà impegnato in quello che sembra essere un "tour" in diverse città, tra cui Torino e Milano, proprio per presentare i servizi e i risultati degli interventi subiti da lui stesso. Le locandine che presentano gli incontri informano anche che i posti sono limitati e per parteciparvi bisogna prenotarsi, probabilmente per assistere a una presentazione live, in presenza proprio del "testimonial" Lovati, sulla qualità del lavoro svolto.

Ora in tanti si chiedono dove siano finiti i limiti di opportunità e buon senso, in considerazione del fatto che Lovati è stato fino a pochi giorni fa il difensore di un soggetto indagato per un omicidio, in un'indagine che sta ampliando il suo campo operativo svelando anche ipotesi correlate di reato.

sono numerose le critiche piovute in tal senso sull'avvocato, che già con i video con Fabrizio Corona eaveva attirato a sé le polemiche. Intanto, la sua immagine ora viene usata per promuovere prodotti dentistici e il suo nuovo sorriso è diventato un feticcio social, il tutto nel contesto di un omicidio.