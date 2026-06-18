Maturità, Pavese, Saragat e Calabresi tra le tracce. Per il testo argomentativo l’Assemblea Costituente

Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi, Giuseppe Saragat, Piero Bianucci, Wenke Husmann e Frank Furedi sono tra i nomi presenti nelle tracce della prima prova scritta della Maturità 2026. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Skuola.net e quanto apprendono ANSA e LaPresse, oltre 500mila studenti sono impegnati nel tema di Italiano, primo appuntamento dell’esame di Stato.

Per l’analisi del testo, una delle tracce propone la poesia di Pavese Passerò per Piazza di Spagna, dedicata all’amore non corrisposto dello scrittore per l’attrice statunitense Constance Dowling. Un’altra traccia è invece dedicata a Vitaliano Brancati, con un brano tratto da I piaceri, opera in forma di diario che raccoglie meditazioni, ricordi, fantasie e riflessioni su esperienze anche dolorose.

Tra i temi di attualità figura quello sul “concetto di fatica”, con uno spunto tratto da Alzarsi all’alba di Mario Calabresi. Un altro tema ruota attorno al concetto di “incanto”, a partire dall’articolo della giornalista Wenke Husmann Funziona a meraviglia, pubblicato su Internazionale nel gennaio 2026, e invita gli studenti a riflettere sulla capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.

Per la tipologia B, dedicata all’analisi e produzione di un testo argomentativo, la traccia B1 è incentrata sull’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nella seduta del 26 giugno 1946. Agli studenti viene chiesto di individuare gli “altri doveri” che, secondo Saragat, “sovrastano” l’Assemblea costituente, di spiegare perché la democrazia sia “soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo” e a quali eventi rimandi l’espressione “la pesante eredità di miserie e di dolori”.

La traccia B2 parte invece da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire, sulla creatività scientifica. Ai maturandi viene chiesto di sintetizzare il testo e di esprimere il proprio punto di vista sulla tematica, motivandolo con considerazioni personali.

La traccia B3 affronta infine il

tema delle. Lo spunto di partenza è un passaggio dell’opera del sociologoI confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere.