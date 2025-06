Maturità, le tracce della seconda prova

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

È il giorno della seconda prova per i 524.415 studenti chiamati a sostenere l'Esame di Stato. Ieri è stato il turno della prima prova scritta di italiano, tra cui sono spiccati i testi su Borsellino, Pasolini e Tomasi di Lampedusa. Oggi invece tocca alle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio: tra gli altri, Latino al Liceo classico; Matematica allo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Turismo; Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. La durata della prova di Maturità, a seconda dell'indirizzo di studi, va dalle 6 alle 8 ore.

Il testo proposto ai Licei classici è un brano tratto da un dialogo di Cicerone, Laelius de amicitia, composto nel 44 avanti Cristo e dedicato a Tito Pomponio Attico. Il focus è sul legame tra Gaio Lelio e Scipione Emiliano, due esponenti di primo piano della classe politica romana dell'epoca.

L'opera esplora il valore dell'amicizia vera, fondata sulla virtù, sulla lealtà e sull'onestà. Ai maturandi viene chiesta non solo la traduzione, ma anche una riflessione sul vincolo dell'amicizia, risposte a una serie di quesiti e un'analisi linguistica e stilistica del testo.