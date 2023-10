Mediaset, il foglietto e il caso Giambruno: adesso parla Antonio Ricci

Antonio Ricci, intervistato da Un giorno da pecora su Rai Radio 1, torna sul "caso Giambruno" e conferma le parole dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: " Striscia è una coproduzione tra Mediaset e me e la trasmissione non deve commettere reati. Loro possono essere informati come produttore, ma si tratta di non far sapere cosa succede, perché avrebbero provato a intervenire ". E per evitare che i vertici venissero a conoscenza del servizio, il papà di Striscia ha usato un vecchio stratagemma: " Ho un foglietto su cui era scritta un'altra notizia. Un bel servizio di Luca Abete che poteva comunque stare lì ".

Come già dichiarato in altre occasioni, Antonio Ricci dentro Mediaset si considera un battitore libero all'interno dell'azienda e come tale si comporta: " Io lo avrei comunque mandato in onda, perché nei miei contratti c'è libertà totale, ma non volevo vedere scene di gente che si butta per terra e non voglio arrivare a dire che lo faccio per una questione di principio, non mi piace ". Nel corso del suo intervento, il patron del telegiornale satirico di Canale5 difende il suo operato e si scrolla di dosso le etichette che sono state affibbiate al programma: " Non esiste il rovinafamiglie, le famiglie si rovinano da sole e poi si dà la colpa all'evidenziatore che non rovina niente ".

Nel caso specifico, Ricci si dice sicuro di dover ricevere dei ringraziamenti da parte del presidente del Consiglio: " Mi deve ringraziare perché, secondo me, le ho fatto una bella alzata per poter uscire da una situazione. Una cosa del genere non l'avevo mai vista... ". Per il momento, comunque, tra i due non ci sono state telefonate, al contrario tra Meloni e Berlusconi, come dichiarato dallo stesso amministratore delegato, ci sono stati dei contatti durante i quali il figlio del Cavaliere ha ribadito al premier la sua estraneità, e dispiacere, ai fatti.