Il menù dei social per disintossicarsi dai social

Qual è il neurotrasmettitore che dà piacere al nostro cervello? Il più noto a tutti è la dopamina. E dove si trovano tanti cervelli con poco cervello seguiti da altri che ne hanno ancora meno? Per esempio su TikTok, dove molte TikToker si sono inventate il «dopamine menu», ossia un menù su cosa fare durante la giornata per stare bene dopo le vacanze «invece di ritrovarci tutto il pomeriggio a scrollare video sui social», come fa chi ha trovato queste qui. Le quali ci insegnano come essere very demure e very mindful e very tutto, e insomma sentirsi felici con un programma da applicare a ogni momento della giornata.

Tra gli antipasti ci sarebbe: farsi una doccia calda (altrimenti non si laverebbero), ascoltare «la canzone del momento» (non chi vi piace, mi raccomando, quella del momento), oppure riordinare la camera «per sentire di aver fatto qualcosa di utile» (dal che si deduce quanto siano inutili le loro vite, che però grazie a TikTok guadagnano). Per chi lavora con il computer consigliano di accendersi una candela (e si dice buonasera?), e in ogni caso per sentirsi strabene e strafelici è bello uscire con un'amica, dipingere, andare a cavallo, farsi un bagno caldo (come la doccia di cui sopra, ma sempre con tante candele), guardare tramonti. Banalità già sentite e risentite, ma condite dalla parola magica «dopamina» servita su un piatto di rimbecillimento.

C'è la TikToker «theselfplanner» che ha inserito come piatto speciale anche: prenotare una stanza, andare a un concerto, farsi fare la manicure. Ora cosa c'entri con la dopamina tutto questo non lo so, anche perché chi fa una vita così non ha veramente un tubo da fare (il bello è che il menù sarebbe per rientrare dalle vacanze, in vacanza che facevano?). Dimenticavo: ogni tanto va bene anche «leggere un libro».

No, lasciateli stare i libri: a parte che leggereste quelli sbagliati, ma nel caso ve ne capitasse uno giusto dopo una pagina lo usereste per appoggiarci sopra una nuova palette di trucchi. Che già che ci siete sponsorizzate, sennò come vi fate il bagno con la candela.