Messner contro i figli dopo l’eredità anticipata: “Mi hanno messo da parte”. "Falso, si è allontanato lui"

Tensione alle stelle nella famiglia Messner, oltre che grande dolore. Tra Reinhold Messner e i suoi figli, ormai, il rapporto non sarebbe più lo stesso. Il campione ha espresso più volte delusione e amarezza mentre, da parte loro, i figli respingono le accuse, attaccando il padre.

La ragione di tutto, secondo Messner, sarebbe da ricercare nella sua scelta di dividere in anticipo il proprio patrimonio. Una volta ricevuta l'eredità, i suoi figli si sarebbero allontanati da lui, escludendolo dalle loro vite. Ciò ha dato avvio a un durissimo botta e risposta.

I dissapori avrebbero vecchie radici. La separazione dalla seconda moglie, Sabine Eva Stehle, avvenuta nel 2019, avrebbe innescato il cosiddetto effetto domino. In sede di separazione, infatti, Messner ha deciso di donare in vita gran parte del suo ingente patrimonio e delle sue proprietà, ripartendo tra la sua ex moglie e i quattro figli. La spartizione avrebbe portato alle discussioni che ancora oggi stanno agitando la famiglia. I rapporti sarebbero ormai distrutti.

Nel 2021 Reinhold Messner si è poi sposato Diane Schumacher. I figli, stando all'alpinista altoatesino, avrebbero escluso dalle loro vite sia lui che la nuova moglie. "Appena ho dato loro tutto mi hanno messo da parte escludendo me e mia moglie", è l'accusa di Messner, riportata da Il Corriere. E, ancora: "Ero così ingenuo da pensare di donare mentre ero ancora vivo, affinché i miei figli imparassero quali fossero le loro responsabilità", ha aggiunto. "Ora mi negano persino l'accesso al mio museo. Mi addolora che prendano il lavoro di una vita e dicano: 'Il vecchio non è più capace di niente'. Sono stato messo da parte. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il mio lavoro e la mia competenza".

Dal canto loro, i figli Layla, Magdalena, Simon e Anna Juditha rispediscono indietro gli attacchi, attribuendo la responsabilità al padre. In un'intervista concessa alla Bild, Simon Messner ha dichiarato: "Fa un male infinito perché semplicemente non è vero. Non è vero che l'abbiamo messo da parte. È lui che si è allontanato da noi".

I dissapori, a suo dire, non sarebbero dovuti solo ai soldi, ma anche alle gestione dei rapporti familiari dopo la separazione dalla madre e il matrimonio con Diane Schumacher. "Manca ogni giorno", ha affermato Simon Messner, riferendosi al genitore.