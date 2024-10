La mia signora

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci è rimasto sposato dal 2003 al 2021 senza sapere, a suo dire, che la sua signora era in realtà un uomo (aveva cambiato genere nel ’92). Quando hanno provato ad avere un figlio, sempre a suo dire, lei gli ha fatto credere che a causa di un problema di salute erano stati costretti a toglierle l’utero, quindi non avrebbe potuto restare incinta. Così avevano iniziato le pratiche di adozione. Poi la scoperta (che secondo la moglie scoperta non è perché sostiene che il marito sia sempre stato a conoscenza di tutto) e la richiesta di lui di annullare il matrimonio. Ma il tribunale di Livorno si oppone alla richiesta: può divorziare ma non ottenere l’annullamento.

La mancata conoscenza dell’originario sesso del coniuge «non corrisponde a un errore sull’identità o sulle qualità della persona». Per essere stato 18 anni con una donna senza accorgersi che non era una donna, più che l’annullamento, merita la radiazione dall’ordine degli uomini.